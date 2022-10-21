Количество раненых из-за утреннего обстрела Харькова возросло — ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о шести пострадавших от утреннего обстрела Харькова.
«Сегодня около 8:00 утра враг совершил ракетные обстрелы г. Харьков. Зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. На месте работают все экстренные службы. Предварительно, 6 человек получили ранения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Синегубов в telegram.
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Напомним, по Харькову около 8 утра ударили ракетами с территории РФ. Жители города насчитали три взрыва. Позже мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» на территорию промышленного предприятия. По его информации, ракета ударила в административное здание.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, поранені, раненые, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 09:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество раненых из-за утреннего обстрела Харькова возросло — ХОВА".