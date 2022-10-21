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Количество раненых из-за утреннего обстрела Харькова возросло — ХОВА

Происшествия 09:12   21.10.2022
Оксана Горун
Количество раненых из-за утреннего обстрела Харькова возросло — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о шести пострадавших от утреннего обстрела Харькова.

«Сегодня около 8:00 утра враг совершил ракетные обстрелы г. Харьков. Зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. На месте работают все экстренные службы. Предварительно, 6 человек получили ранения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Синегубов в telegram.

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Напомним, по Харькову около 8 утра ударили ракетами с территории РФ. Жители города насчитали три взрыва. Позже мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» на территорию промышленного предприятия. По его информации, ракета ударила в административное здание.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 09:12;

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