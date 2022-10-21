Из-за обстрела Харькова утром ранены пять человек — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российские оккупанты ударили по промышленному объекту в Киевском районе.

«В результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек. Есть разрушения промышленной инфраструктуры в Киевском районе. На местах работают все профильные службы. Информация дополняется», — написал Синегубов в telegram.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилеты» пришлись по территории одного из предприятий Харькова. Предварительно — ракеты ударили в административно-производственное здание, расположенное на территории.