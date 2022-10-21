Из-за обстрела Харькова утром ранены пять человек — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российские оккупанты ударили по промышленному объекту в Киевском районе.
«В результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек. Есть разрушения промышленной инфраструктуры в Киевском районе. На местах работают все профильные службы. Информация дополняется», — написал Синегубов в telegram.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилеты» пришлись по территории одного из предприятий Харькова. Предварительно — ракеты ударили в административно-производственное здание, расположенное на территории.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, поранені, раненые, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела Харькова утром ранены пять человек — Синегубов".