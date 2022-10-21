Live
  • Пятница 21.10.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🔴

Из-за обстрела Харькова утром ранены пять человек — Синегубов

Происшествия 08:55   21.10.2022
Оксана Горун
Из-за обстрела Харькова утром ранены пять человек — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российские оккупанты ударили по промышленному объекту в Киевском районе.

«В результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек. Есть разрушения промышленной инфраструктуры в Киевском районе. На местах работают все профильные службы. Информация дополняется», — написал Синегубов в telegram.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилеты» пришлись по территории одного из предприятий Харькова. Предварительно — ракеты ударили в административно-производственное здание, расположенное на территории.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:56
В ХОВА сообщили о состоянии раненых обстрелом Харькова: жизни — вне угрозы
09:22
За минувшие сутки на Харьковщине ранены трое человек, утром — еще шесть
09:12
Количество раненых из-за утреннего обстрела Харькова возросло — ХОВА
08:38
В Харькове после «прилета» есть разрушения — Терехов
08:09
Россияне наносят удары по Харькову — Синегубов

Вы читали новость: «Из-за обстрела Харькова утром ранены пять человек — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 08:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела Харькова утром ранены пять человек — Синегубов".