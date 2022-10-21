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Через обстріл Харкова вранці поранено п’ятьох людей – Синєгубов

Події 08:55   21.10.2022
Оксана Горун
Через обстріл Харкова вранці поранено п’ятьох людей – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти вдарили по промисловому об’єкту в Київському районі.

“Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранення отримали 5 людей. Є руйнування промислової інфраструктури в Київському районі. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється”, – написав Синєгубов.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що “прильоти” припали на територію одного з підприємств Харкова. Попередньо – ракети вдарили в адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 08:55;

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