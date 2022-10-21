Через обстріл Харкова вранці поранено п’ятьох людей – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти вдарили по промисловому об’єкту в Київському районі.
“Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранення отримали 5 людей. Є руйнування промислової інфраструктури в Київському районі. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється”, – написав Синєгубов.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що “прильоти” припали на територію одного з підприємств Харкова. Попередньо – ракети вдарили в адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, поранені, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл Харкова вранці поранено п’ятьох людей – Синєгубов".