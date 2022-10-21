Кількість поранених через ранковий обстріл Харкова зросла – ХОВА
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про шість постраждалих від ранкового обстрілу Харкова.
“Сьогодні близько 8:00 ранку ворог здійснив ракетні обстріли м. Харків. Зафіксовано попадання в об’єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. На місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, 6 осіб отримали поранення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
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Нагадаємо, по Харкову близько 8 ранку вдарили ракетами з території РФ. Мешканці міста нарахували три вибухи. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” на територію промислового підприємства. За його інформацією, ракета вдарила в адміністративну будівлю.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, поранені, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 09:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість поранених через ранковий обстріл Харкова зросла – ХОВА".