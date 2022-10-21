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Кількість поранених через ранковий обстріл Харкова зросла – ХОВА

Події 09:12   21.10.2022
Оксана Горун
Кількість поранених через ранковий обстріл Харкова зросла – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про шість постраждалих від ранкового обстрілу Харкова.

“Сьогодні близько 8:00 ранку ворог здійснив ракетні обстріли м. Харків. Зафіксовано попадання в об’єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. На місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, 6 осіб отримали поранення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

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Нагадаємо, по Харкову близько 8 ранку вдарили ракетами з території РФ. Мешканці міста нарахували три вибухи. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” на територію промислового підприємства. За його інформацією, ракета вдарила в адміністративну будівлю.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 09:12;

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