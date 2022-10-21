Армия РФ опять ударила по Харькову ракетами, без разрушений — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что во время повторного обстрела Харькова армией РФ «прилет» пришелся опять по Киевскому району.

«Снова бьют по Киевскому району. Предварительно — без разрушений, жертв и пострадавших», — написал Терехов в telegram.

Он также уточнил, что утром Харьков обстреляли ракетами С-300. Пострадало шесть человек. По информации ХОВА, все они — сотрудники предприятия, по которому ударили российские ракеты. Ранены 4 женщины и двое мужчин. Они в больницы, состояние — средней тяжести, угрозы жизни нет.

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Повторный обстрел Харькова произошел в 10:14. Харьковчане услышали два взрыва, над городом поднялся столб дыма.