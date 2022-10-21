Синегубов: три человека ранены из-за повторного ракетного удара по Харькову
Россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
«Три человека получили ранения. Состояние пострадавших – среднее и легкое, угрозы жизни нет», — отметил Синегубов.
Читайте также: Армия РФ опять ударила по Харькову ракетами, без разрушений — ТереховКатегории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, київський район, киевский район, ракета, ракетний удар, ранение, россияне, Харьков.; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 12:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: три человека ранены из-за повторного ракетного удара по Харькову".