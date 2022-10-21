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Синегубов: три человека ранены из-за повторного ракетного удара по Харькову

Происшествия 12:19   21.10.2022
Оксана Якушко
Синегубов: три человека ранены из-за повторного ракетного удара по Харькову

Россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«Три человека получили ранения. Состояние пострадавших – среднее и легкое, угрозы жизни нет», — отметил Синегубов.

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Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 12:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: три человека ранены из-за повторного ракетного удара по Харькову".