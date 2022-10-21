Працював у полі: внаслідок обстрілу села на Харківщині поранено чоловіка
45-річний чоловік зазнав поранення під час обстрілу російськими військовими прикордонного села Гур’єв Козачок Золочівської громади Харківської області.
Близько 13-ї години, коли почався обстріл, чоловік займався польовими роботами, розповів голова громади Віктор Коваленко, передає Telegram-канал ОТГ.
“Чоловік отримав поранення правого плеча та стегна, стан середньої тяжкості. Після надання першої допомоги його направили до лікарні до Харкова”, – зазначив Коваленко.
Читайте також: ЗСУ відбили атаку армії РФ в районі Тернової на півночі Харківщини – ГенштабКатегорії: Події, Харків; Теги: гурьев казачок, обстріл, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 20:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працював у полі: внаслідок обстрілу села на Харківщині поранено чоловіка".