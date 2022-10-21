Працював у полі: внаслідок обстрілу села на Харківщині поранено чоловіка

45-річний чоловік зазнав поранення під час обстрілу російськими військовими прикордонного села Гур’єв Козачок Золочівської громади Харківської області.

Близько 13-ї години, коли почався обстріл, чоловік займався польовими роботами, розповів голова громади Віктор Коваленко, передає Telegram-канал ОТГ.

“Чоловік отримав поранення правого плеча та стегна, стан середньої тяжкості. Після надання першої допомоги його направили до лікарні до Харкова”, – зазначив Коваленко.