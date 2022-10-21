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Працював у полі: внаслідок обстрілу села на Харківщині поранено чоловіка

Події 20:17   21.10.2022
Олена Нагорна
Працював у полі: внаслідок обстрілу села на Харківщині поранено чоловіка

45-річний чоловік зазнав поранення під час обстрілу російськими військовими прикордонного села Гур’єв Козачок Золочівської громади Харківської області.

Близько 13-ї години, коли почався обстріл, чоловік займався польовими роботами, розповів голова громади Віктор Коваленко, передає Telegram-канал ОТГ.

“Чоловік отримав поранення правого плеча та стегна, стан середньої тяжкості. Після надання першої допомоги його направили до лікарні до Харкова”, – зазначив Коваленко.

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Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 20:17;

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