Сегодня 22 октября: какой праздник и день в истории

22 октября – по церковному календарю память самого загадочного из 12 апостолов – Иакова Алфеева, в мире – Международный день Caps Lock. А еще в этот день состоялся первый в истории человечества прыжок с парашютом.

Праздники и памятные даты 22 октября

Памятные и праздничные даты в Украине в этот день не отмечают.

ООН провозгласила 22 октября Международным днем ​​осведомленности о заикании.

Также под эгидой ООН отмечают в этот день День Фехнера, День австрийского игристого вина и Международный день Caps Lock.

22 октября в истории

22 октября 1797 года французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом. Он прыгал с воздушного шара с высоты около 1 км над парижским парком Монсо.

Создавать свой парашют Гарнерен начал во времена Французской революции, когда планировал побег из плена. В венгерской тюрьме он провел три года, освободился без помощи парашюта. Но идею не бросил. И в конце концов в 1979-м сконструировал и успешно испытал свой парашют. Он, конечно, отличался от известных нам сейчас и больше походил на уменьшенную копию воздушного шара (ведь под «куполом» была специальная корзина, где и находился парашютист). Эта конструкция крепилась веревкой к большому воздушному шару.

На нем Гарнерен поднялся на высоту около 1 км, перелез в корзину парашюта и перерезал веревку. Его падение, конечно, было неконтролируемым, но завершилось почти без травм. Так что парашютизмом Гарнерен занимался всю дальнейшую жизнь. В 1802 году он установил рекорд, прыгнув с 2700 метров. Более того – Гарнерен заразил своим хобби семью. 12 октября 1799 года с парашютом прыгнула его супруга – Жанна-Женевьева. Она стала первой женщиной, которая на такое отважилась. Парашютисткой стала и его племянница Элиза. За 20 лет, начиная с 1815-го, она совершила 39 прыжков.

Церковный праздник 22 октября

22 октября – память Иакова Алфеева. Он – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Однако самый загадочный из них. Об Иакове почти не осталось информации. Известно, что его называли Иаковом Младшим, чтобы отличать от другого Иакова – Старшего, а также — от Иакова брата Господня.

Алфеев он по отцу, которого звали Алфей. Мать Иакова была среди женщин, сопровождавших Христа. После того, как апостолы начали проповедовать о Воскресении Христа, Иаков проповедовал в Иудее. Затем с апостолом Андреем Первозванным отправился в Эдессу. Далее снова сам проповедовал в Палестине. О его смерти единой информации нет. Есть две версии: он принял смерть в Мармарисе, избитый камнями, или принял мученическую смерть по дороге в Египет в городе Острацин (распятый на кресте).

Народные приметы

Если в этот день заготовить дрова, то зимой будет теплее.

Снег выпадает на талую землю – признак того, что в следующем году будет плохой урожай.

Вишневые листья 22 октября еще не опали – жди оттепели.

Что не рекомендуется делать

Не следует в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем.

Нельзя идти в лес, чтобы не вынести из дома счастье.

Не стоит в этот день начинать новые дела, потому что никогда их не закончите.