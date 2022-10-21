Сегодня 21 октября: какой праздник и день в истории

21 октября – по церковному календарю память преподобной Пелагии Антиохийской – покровительницы актрис и танцовщиц. Вся Украина сегодня будет праздновать 350-летие со дня рождения гетмана Пилипа Орлика – автора первой украинской Конституции.

Праздники и памятные даты 21 октября

Ежегодные памятные и праздничные даты в Украине в этот день не отмечают.

В мире это – Всемирный день йододефицита.

21 октября в истории

21 октября 1672 года родился гетман Войска Запорожского Пилип Орлик. Орлик был Генеральным писарем и доверенным лицом гетмана Ивана Мазепы, который еще в ХVIII веке понял, что ничего хорошего от России ждать не приходится. В 1708 году Орлик принял участие в выступлении гетмана Мазепы против Петра I. А 27 июня 1709 года (после Полтавской битвы) эмигрировал в Османскую империю.

За Мазепой тогда в Бендеры (сейчас – территория Приднестровья в Молдове) выехали представители страршины, казаки из Гетманщины и запорожцы – в общей сложности более 4,5 тысячи воинов. Именно они после смерти Ивана Мазепы избрали 5 апреля 1710 Пилипа Орлика гетманом Украины (в изгнании).

Нынешним украинцам Орлик в первую очередь известен как автор первой украинской Конституции, которую так и принято называть Конституция Пилипа Орлика. На самом деле, это было соглашение, которое новый гетман, по традиции, заключил со старшиной и запорожцами. Она называлась «Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского». «Конституцией» его назвали позже. Но это не умаляет значимость документа. Конституция Пилипа Орлика имела вступление и 16 статей. Документ определял отношения между гетманом и казацкой старшиной, основы государственного устройства Украины и права и обязанности ее сословий на случай отвоевания земель, захваченных на тот момент Московским царством и Речью Посполитой. Прогрессивность документа, в первую очередь, — в том, что он был чрезвычайно демократичным для мира того времени. В Конституции было прописано понятие «свободного народа», основы правосудия, антикоррупционные и социальные устои. Так что, пока в Москве сидел царь и царило крепостничество, украинский гетман уже предлагал народу основы построения демократического государства.

Сегодня в Батурине по случаю 350-летия со дня рождения Пилипа Орлика проведут ряд мероприятий в Национальном историко-культурном заповеднике «Гетманская столица». Об этом накануне сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины. В частности, запланирована презентация выставки «Пилип Орлик. Путь Гетьмана» и презентация археографического издания «Пилип Орлик и мазепинцы. Истоки».

21 октября 1879 года – Томас Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью, которая стала одним из величайших изобретений XIX века. Главным достижением известного изобретателя стала не сама идея лампочки, а возможность ее практической реализации и производства. Лампочка Эдисона имела крепкую нить накаливания и стойкий вакуум. А тот факт, что подобных лампочек одновременно можно было использовать большое количество, открыл эру электрического освещения.

Церковный праздник 21 октября

21 октября – память преподобной Пелагии Антиохийской. Это раннехристианская святая, жившая в V веке в сирийской Антиохии. По преданию, Пелагия была необыкновенно красивой женщиной и до обращения ко Христу вела легкомысленный образ жизни. Она была актрисой, танцовщицей и блудницей.

Однако все в ее жизни изменила проповедь епископа Илиопольского Нонна, произнесенная в Антиохии. Он увидел Пелагию в толпе и обращался непосредственно к ней, ведь та выглядела особенно развратно. В следующее воскресенье, когда Нонн совершал Божественную литургию, Пелагия впервые в жизни пришла в храм. Богослужение и проповедь так поразили ее, что она ужаснулась своей жизни. Тогда она обратилась к Нонну и изъявила желание креститься. Однако отметила, что не уверена, помилует ли ее Бог. Но Нонн заверил ее, что Господь милосерден, и крестил.

Впоследствии Пелагия собрала свое имущество и принесла Нонну, а тот раздал нищим. Пелагия же, переодевшись в мужскую одежду, покинула город. Она пришла в Иерусалим, где приняла монашеский постриг – ее приняли за юношу. Устроив себе келью на Олеонской горе, она закрылась в ней и вела суровую монашескую жизнь. Там она и умерла около 457 года. И только во время похорон местный народ выяснил, что монах – женщина. Святая Пелагия считается покровительницей актрис и танцовщиц.

Народные приметы 21 октября

Облака низко плывут – к сильным морозам.

Если с березы еще не опали все листья, то снег выпадет поздно.

Ночное небо ясное, а звезды сияют ярко – некоторое время будет теплая погода.

Что нельзя делать 21 октября

Девушкам нельзя ходить в лес одним.

Нельзя сплетничать и рассказывать чужие секреты.

В этот день не рекомендуется сажать или пересаживать растения, иначе они быстро погибнут.