Сегодня 20 октября: какой праздник и день в истории

20 октября – по церковному календарю память святых мучеников Сергея и Вакха. В Украине – день борьбы с заболеванием раком молочной железы. В мире – международные дни авиадиспетчера и повара.

Праздники и памятные даты 20 октября

В Украине 20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Под эгидой ООН в этот день – Международный день авиадиспетчера, а также – Международный день повара и кулинара.

20 октября в истории

20 октября 1930 года в Москве расстреляли генерала-хорунжего армии УНР, а также писателя и сценариста Юрия Тютюнника.

После образования Украинской Центральной Рады он активно участвовал в украинизации частей российской армии, в 1918 году создавал на родной Звенигородщине подразделение Свободного казачества. После захвата Киева большевиками в феврале 1918 развернул Звенигородский кош до 20 тысяч повстанцев. Казаки с Тютюнником во главе 12 февраля разогнали большевистский уездный съезд, и уже 13 февраля крестьянский съезд признал украинское правительство.

Тем не менее, на протяжении своей биографии Тютюнник некоторое время стремился к взаимопониманию с большевиками и даже возглавлял в 1919 году штаб 1-й бригады 1-й Заднепровской дивизии Украинской советской армии, был комендантом Одессы. Однако в мае 1919 года вновь выступил против большевиков и пошел на соединение с частями армии УНР Симона Петлюры. 8 ноября 1919 года Петлюра назначил Тютюнника командовать армией УНР. Являлся одним из инициаторов и руководителей Первого зимнего похода, за что получил орден «Железного Креста» под номером два. В 1920-х командовал Повстанческой армией. После поражения Второго зимнего похода с небольшим отрядом пробился в Польшу.

Советские власти смогли завербовать людей из окружения Тютюнника и выманить его (якобы с целью возглавить революционное восстание) в Украину. 16 июня 1923 года после переправы через Днестр Тютюнника арестовали. Однако в декабре решили помиловать, ограничив в правах на год. Поселился Тютюнник в Харькове. Некоторое время занимался творчеством – написал несколько книг, работал сценаристом вместе с творцами, которые впоследствии войдут в историю украинской культуры под общим трагическим определением «Расстрелянное возрождение». 12 февраля 1929-го Тютюнника в Харькове вызвали на допрос и арестовали. Его обвинили в «пропаганде украинского фашизма и сокрытии контрреволюционного элемента». Бывшего генерала армии УНР отправили в Москву якобы «для дорасследования дела». Смертный приговор ему вынесли 3 декабря 1929 года, расстреляли 20 октября 1930-го.

20 октября 1944 года в Японии сформировали первые отряды пилотов-камикадзе. В них вошли пилоты подразделений морской авиации, которые были готовы пожертвовать собственной жизнью ради Родины. На тот момент в распоряжении Первого воздушного флота осталось всего 40 самолетов. Тогда командующий Первым воздушным флотом вице-адмирал Ониси Такидзиро решил сформировать специальный ударный отряд летчиков-самоубийц. На брифинге 19 октября Ониси заявил: «Я не думаю, что есть еще какой-то способ выполнить поставленную перед нами задачу, кроме как обрушить вооруженный 250-килограммовой бомбой «Зеро» на американский авианосец». Именно Ониси называют «отец камикадзе». Само название «камикадзе» происходит от божественного ветра камикадзе, спасшего Японию от монгольского нашествия в 13 веке. Первую атаку пилоты-камикадзе провели 21 октября 1944-го – тогда самолет с 200-килограммовой бомбой ударил по крейсеру «Австралия». Но бомба не взорвалась. Однако по меньшей мере 30 человек погибли, включая капитана корабля.

Церковный праздник 20 октября

20 октября – день памяти святых мучеников Сергия и Вакха. Святые мученики Сергий и Вакх родом были римляне, великие сановники и первые из вельмож во дворце царя Максимиана и были у него в великой милости. Однако они верили в Иисуса Христа, скрывая свою веру, потому что боялись гнева Максимиана, ведь он яростно ненавидел христиан.

Однако на Сергия и Вакха донесли царю. Царь сначала не поверил. Но все же решил проверить информацию. В языческий праздник он призвал всех своих бояр и воинов войти в храм Зевса, чтобы принести тому жертвы. И наблюдал пристально, примут ли в этом участие Сергий и Вакх. Но те не вошли с царем. Тогда царь послал слуг принудительно завести их в храм и велел поклониться Зевсу и принести жертву. Сергий и Вакх отказались. Царь повелел снять с них знаки больших санов, все ценности и одежду и одеть их в женские хитоны, наложив на шеи железные обручи. И так водить по городу. Однако, вернувшись к себе из храма, царь все-таки вызвал Сергия и Вакха и пытался убедить, чтобы они вернулись в язычество. Они отказались и убеждали царя принять Христа. Максимиан все же не захотел сам мучить своих бывших любимцев и отправил в соседнюю страну к игемону Антиоху, который был свирепым мучителем и великим гонителем на христиан.

Антиох, обязанный высокой должностью именно Сергию и Вакху, пытался убедить их вернуться к язычеству, рассказав, что будет, если они не согласятся. Но святые отказались. Антиох велел бросить святого Сергия в темницу, а Вакха, обнажив, протащить по земле и жестоко избить. Его иссекли так, что плоть отпала от костей, Вакх потерял много крови и умер. Его тело выволокли из города и бросили на съедение зверям и птицам. Но местные верующие похоронили святого Вакха в одной из пещер, в которой сами скрывались.

Святой Сергий, сидя в темнице, услышал, что его друг умер, и впал в тоску. Однако ночью ему явился святой Вакх «в свете небесном, имея лицо ангельское и воинскую одежду» и утешил его, сообщив о воздаянии на небе. Вакх укрепил Сергия для мученического подвига. На следующий день Антиох уехал в город Сур и повелел вести за собой Сергея. Там игемон устроил судилище, однако пытался для начала убедить Сергия отречься от Хреста и вернуться к римским богам. Святой пытался наоборот убедить Антиоха перейти в святую веру. Тогда Антиох повелел обуть его в железные сапоги, у которых были подошва из длинных гвоздей, пронизавших ступни святому. Таким образом «обутого» его гнали перед колесницей Антиоха в соседний город, а там бросили в темницу.

Ночью к Сергию пришел ангел и исцелил его ноги. Когда на следующий день Антиох повелел вывести Сергия из темницы, тот шел совершенно спокойно. Антиох поразился, однако повелел снова надеть Сергию те же сапоги и снова гнал перед колесницей в город Росаф. Но и после этого убедить Сергия отречься от веры в Христа не смог. Тогда Антиох повелел отсечь голову Сергию. Тело его похоронили верные. Со временем в Росафе построили церковь святого мученика Сергия.

Народные приметы 20 октября

Если выпадет первый снег, то 22 ноября уже придет зима.

Если на дубе и березе еще листья, то зима будет холодной.

Хорошая погода 20 октября предвещает хорошую погоду еще три недели.

Что нельзя делать 20 октября

Нельзя легко одеваться.

Нельзя работать с тестом.

Нельзя рассказывать увиденный ночью сон, если вы не хотите, чтобы сбылся.