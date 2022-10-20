Сьогодні 20 жовтня: яке свято та день в історії

20 жовтня – за церковним календарем пам’ять святих мучеників Сергія та Вакха. В Україні – день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. У світі – міжнародні дні авіадиспетчера та кухаря.

Свята та пам’ятні дати 20 жовтня

В Україні 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

Під егідою ООН цього дня – Міжнародний день авіадиспетчера, а також – Міжнародний день кухаря та кулінара.

20 жовтня в історії

20 жовтня 1930 року в Москві розстріляли генерала-хорунжого армії УНР, а також письменника та сценариста Юрія Тютюнника.

Після утворення Української Центральної Ради він брав активну участь в українізації частин російської армії, 1918 року створював на рідній Звенигородщині підрозділ Вільного козацтва. Після захоплення Києва більшовиками у лютому 1918 року розгорнув Звенигородський кіш до 20 тисяч повстанців. Козаки з Тютюнником на чолі 12 лютого розігнали більшовицький повітовий з’їзд, і вже 13 лютого селянський з’їзд визнав український уряд.

Проте протягом своєї біографії Тютюнник якийсь час прагнув до порозуміння з більшовиками й навіть очолював у 1919 році штаб 1-ї бригади 1-ї Задніпровської дивізії Української радянської армії, був комендантом Одеси. Однак у травні 1919 року знову виступив проти більшовиків та пішов на з’єднання з частинами армії УНР Симона Петлюри. 8 листопада 1919 року Петлюра призначив Тютюнника командувати армією УНР. Був одним із ініціаторів та керівників Першого зимового походу, за що отримав орден “Залізного Хреста” під номером два. У 1920-х командував Повстанською армією. Після поразки Другого зимового походу з невеликим загоном пробився до Польщі.

Радянська влада змогла завербувати людей з оточення Тютюнника та виманити його (нібито з метою очолити революційне повстання) в Україну. 16 червня 1923 року після переправи через Дністер Тютюнника заарештували. Проте в грудні вирішили помилувати, обмеживши у правах на рік. Оселився Тютюнник у Харкові. Певний час займався творчістю – написав кілька книг, працював сценаристом разом із творцями, які згодом увійдуть до історії української культури під загальним трагічним визначенням “Розстріляне відродження”. 12 лютого 1929-го Тютюнника у Харкові викликали на допит та заарештували. Його звинуватили у “пропаганді українського фашизму та приховуванні контрреволюційного елементу”. Колишнього генерала армії УНР відправили до Москви нібито “для дорозслідування справи”. Смертний вирок йому ухвалили 3 грудня 1929 року, розстріляли 20 жовтня 1930-го.

20 жовтня 1944 року в Японії сформували перші загони пілотів-камікадзе. До них увійшли пілоти підрозділів морської авіації, які були готові пожертвувати власним життям заради Батьківщини. На той момент у розпорядженні Першого повітряного флоту залишилося лише 40 літаків. Тоді командувач Першого повітряного флоту віце-адмірал Онісі Такідзіро вирішив сформувати спеціальний ударний загін льотчиків-самогубців. На брифінгу 19 жовтня Онісі заявив: “Я не думаю, що є ще якийсь спосіб виконати поставлене перед нами завдання, окрім як обрушити озброєний 250-кілограмовою бомбою “Зеро” на американський авіаносець”. Саме Онісі називають “батьком камікадзе”. Сама назва “камікадзе” походить від божественного вітру камікадзе, який врятував Японію від монгольської навали в 13-му столітті. Першу атаку пілоти-камікадзе провели 21 жовтня 1944-го – тоді літак із 200-кілограмовою бомбою вдарив по крейсеру “Австралія”. Але бомба не вибухнула. Однак щонайменше 30 людей загинуло, включаючи капітана корабля.

Церковне свято 20 жовтня

20 жовтня – день пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха. Святі мученики Сергій та Вакх родом були римляни, великі сановники та перші з вельмож у палаці царя Максиміяна й були в нього у великій милісті. Однак вони вірили в Ісуса Христа, приховуючи свою віру, бо боялися гніву Максиміяна, адже він люто ненавидів християн.

Однак на Сергія та Вакха донесли цареві. Цар спершу не повірив. Але все ж таки вирішив перевірити інформацію. У язичницьке свято він закликав усіх своїх бояр і воїнів увійти до храму Зевса, щоб принести жертви. І спостерігав уважно, чи візьмуть у цьому участь Сергій та Вакх. Але ті не ввійшли з царем. Тоді цар послав слуг примусово завести їх у храм і наказав поклонитися Зевсу та принести жертву. Сергій та Вакх відмовилися. Цар наказав зняти з них знаки великих санів, усі цінності та одяг і одягнути їх у жіночі хітони, наклавши на шиї залізні обручі. І так водити містом. Однак, повернувшись до себе з храму, цар таки викликав Сергія та Вакха і намагався переконати, щоб вони повернулися до язичництва. Вони відмовилися й переконували царя прийняти Христа. Максиміян все ж таки не захотів сам мучити своїх колишніх улюбленців і відправив до сусідньої країни до ігемона Антіоха,

Антіох, зобов’язаний високою посадою саме Сергію та Вакху, намагався переконати їх повернутися до язичництва, розповівши, що буде, якщо вони не погодяться. Але святі відмовились. Антіох наказав кинути святого Сергія до в’язниці, а Вакха, оголивши, протягти по землі й жорстоко побити. Його посікли так, що плоть відпала від кісток, Вакх втратив багато крові та помер. Його тіло витягли з міста й кинули на поживу звірам та птахам. Але місцеві віруючі поховали святого Вакха в одній із печер, де самі ховалися.

Святий Сергій, сидячи у в’язниці, почув, що його друг помер, і впав у тугу. Проте вночі йому з’явився святий Вакх “у світлі небесному, маючи обличчя ангельське та військове вбрання” і втішив його, повідомивши про відплату на небі. Вакх зміцнив Сергія для мученицького подвигу. Наступного дня Антіох поїхав до міста Сур і наказав вести за собою Сергія. Там ігемон влаштував судилище, проте намагався для початку переконати Сергія зректися Хреста й повернутися до римських богів. Святий намагався навпаки переконати Антіоха перейти у святу віру. Тоді Антіох наказав взути його в залізні чоботи, які мали підошву з довгих цвяхів, що пронизали ступні святому. Таким чином “взутого” його гнали перед колісницею Антіоха до сусіднього міста, а там кинули до в’язниці.

Вночі до Сергія прийшов ангел і зцілив його ноги. Коли наступного дня Антіох наказав вивести Сергія з в’язниці, той ішов спокійно. Антіох вразився, проте наказав знову надіти Сергію ті самі чоботи й знову гнав перед колісницею до міста Росаф. Але й після цього переконати Сергія зректися віри в Христа не зміг. Тоді Антіох наказав відсікти голову Сергію. Тіло його поховали вірні. Згодом у Росафі збудували церкву святого мученика Сергія.

Народні прикмети 20 жовтня

Якщо випаде перший сніг, то 22 листопада прийде зима.

Якщо на дубі та березі ще є листя, то зима буде холодною.

Хороша погода 20 жовтня віщує хорошу погоду ще три тижні.

Що не можна робити 20 жовтня

Не можна легко одягатися.

Не можна працювати із тістом.

Не можна розповідати побачений уночі сон, якщо ви не хочете, щоб справдився.