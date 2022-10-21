Сьогодні 21 жовтня: яке свято та день в історії

21 жовтня – за церковним календарем пам’ять преподобної Пелагії Антіохійської – покровительки актрис та танцівниць. Вся Україна сьогодні святкуватиме 350-річчя від дня народження гетьмана Пилипа Орлика – автора першої української Конституції.

Свята та пам’ятні дати 21 жовтня

Щорічні пам’ятні та святкові дати в Україні цього дня не відзначають.

У світі це Всесвітній день йододефіциту.

21 жовтня в історії

21 жовтня 1672 року народився гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик. Орлик був Генеральним писарем і довіреною особою гетьмана Івана Мазепи, який ще в ХVІІІ столітті зрозумів, що нічого хорошого від Росії чекати не доводиться. У 1708 Орлик взяв участь у виступі гетьмана Мазепи проти Петра I. А 27 червня 1709 (після Полтавської битви) емігрував до Османської імперії.

За Мазепою тоді до Бендерів (зараз – територія Придністров’я у Молдові) виїхали представники страршини, козаки з Гетьманщини та запорожці – загалом понад 4,5 тисячі воїнів. Саме вони після смерті Івана Мазепи обрали 5 квітня 1710 р. Пилипа Орлика гетьманом України (у вигнанні).

Нинішнім українцям Орлик насамперед відомий як автор першої української Конституції, яку так і заведено називати Конституцією Пилипа Орлика. Насправді це була угода, яку новий гетьман, за традицією, уклав зі старшиною та запорожцями. Вона називалася “Договори та Постанови Прав та вільностей Війська Запорізького”. “Конституцією” її назвали пізніше. Але це не применшує значення документа. Конституція Пилипа Орлика мала вступ і 16 статей. Документ визначав відносини між гетьманом та козацькою старшиною, основи державного устрою України та права й обов’язки її станів на випадок відвоювання земель, захоплених на той момент Московським царством та Річчю Посполитою. Прогресивність документа насамперед – у тому, що він був надзвичайно демократичним для світу того часу. У Конституції було прописано поняття “вільного народу”, основи правосуддя, антикорупційні та соціальні підвалини. Отже, доки у Москві сидів цар і панувало кріпацтво, український гетьман уже пропонував народу основи побудови демократичної держави.

Сьогодні в Батурині з нагоди 350-річчя від дня народження Пилипа Орлика проведуть низку заходів у Національному історико-культурному заповіднику “Гетьманська столиця”. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України. Зокрема, заплановано презентацію виставки “Пилип Орлик. Шлях Гетьмана” та презентацію археографічного видання “Пилип Орлик та мазепинці. Джерела”.

21 жовтня 1879 року – Томас Едісон закінчив роботу над лампочкою розжарювання з вугільною ниткою, яка стала одним з найбільших винаходів XIX століття. Головним досягненням відомого винахідника стала не сама ідея лампочки, а можливість її практичної реалізації та виробництва. Лампочка Едісона мала міцну нитку розжарювання та стійкий вакуум. А той факт, що подібних лампочок одночасно можна було використати велику кількість, відкрив еру електричного освітлення.

Церковне свято 21 жовтня

21 жовтня – пам’ять преподобної Пелагії Антіохійської. Це ранньохристиянська свята, яка жила у V столітті у сирійській Антіохії. За переказами, Пелагія була надзвичайно гарною жінкою й до звернення до Христа вела легковажний спосіб життя. Вона була актрисою, танцівницею та блудницею.

Проте все в її житті змінила проповідь єпископа Іліопольського Нонна, яку той виголосив у Антіохії. Він побачив Пелагію в натовпі й звертався безпосередньо до неї, адже вона виглядала особливо розпусно. Наступної неділі, коли Нонн відправляв Божественну літургію, Пелагія вперше в житті прийшла до храму. Богослужіння та проповідь так вразили її, що вона вжахнулася свого життя. Тоді вона звернулася до Нонна й виявила бажання хреститись. Проте наголосила, що не впевнена, чи помилує її Бог. Але Нонн запевнив її, що Господь милосердний, і хрестив.

Згодом Пелагія зібрала своє майно та принесла Нонну, а той роздав жебракам. Пелагія ж, переодягнувшись у чоловічий одяг, покинула місто. Вона прийшла до Єрусалиму, де прийняла чернечий постриг – її прийняли за юнака. Влаштувавши собі келію на Олеонській горі, вона закрилася в ній і вела суворе чернече життя. Там вона померла близько 457 року. І лише під час похорону місцевий народ з’ясував, що чернець – жінка. Свята Пелагія вважається покровителькою актрис і танцівниць.

Народні прикмети 21 жовтня

Хмари низько пливуть – до сильних морозів.

Якщо з берези ще не опало все листя, то сніг випаде пізно.

Нічне небо ясне, а зірки сяють яскраво – деякий час буде тепла погода.

Що не можна робити 21 жовтня

Дівчатам не можна ходити до лісу одним.

Не можна пліткувати та розповідати чужі секрети.

У цей день не рекомендується садити чи пересаджувати рослини, інакше вони швидко загинуть.