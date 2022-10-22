Сьогодні 22 жовтня: яке свято та день в історії

22 жовтня – за церковним календарем пам’ять найзагадковішого з 12 апостолів – Якова Алфеїва, у світі – Міжнародний день Caps Lock. А ще цього дня відбувся перший в історії людства стрибок із парашутом.

Свята та пам’ятні дати 22 жовтня

Пам’ятні та святкові дати в Україні цього дня не відзначають.

ООН проголосила 22 жовтня Міжнародним днем ​​поінформованості про заїкання.

Також під егідою ООН відзначають цього дня День Фехнера, День австрійського ігристого вина та Міжнародний день Caps Lock.

22 жовтня в історії

22 жовтня 1797 року французький повітроплавець Андре-Жак Гарнерен здійснив перший у історії людства стрибок із парашутом. Він стрибав із повітряної кулі з висоти близько 1 км над паризьким парком Монсо.

Створювати свій парашут Гарнерен почав за часів Французької революції, коли планував втечу з полону. В угорській в’язниці він провів три роки, звільнився без парашута. Але ідею не кинув. І врешті-решт 1979-го сконструював і успішно випробував свій парашут. Він, звичайно, відрізнявся від відомих нам зараз і більше скидався на зменшену копію повітряної кулі (адже під “куполом” був спеціальний кошик, де й знаходився парашутист). Ця конструкція кріпилася мотузкою до великої повітряної кулі.

На ньому Гарнерен піднявся на висоту близько 1 км, переліз у кошик парашута й перерізав мотузку. Його падіння, звісно, ​​було неконтрольованим, але завершилося майже без травм. Тож парашутизмом Гарнерен займався все подальше життя. У 1802 він встановив рекорд, стрибнувши з 2700 метрів. Більше того, Гарнерен заразив своїм хобі сім’ю. 12 жовтня 1799 року з парашутом стрибнула його дружина – Жанна-Женев’єва. Вона стала першою жінкою, яка на таке наважилася. Парашутисткою стала і його племінниця Еліза. За 20 років, починаючи з 1815-го, вона здійснила 39 стрибків.

Церковне свято 22 жовтня

22 жовтня – пам’ять Якова Алфєїва. Він є одним із 12 апостолів Ісуса Христа. Проте найзагадковішим із них. Про Якова майже не залишилося інформації. Відомо, що його називали Яковом Молодшим, щоб відрізняти від іншого Якова – Старшого, а також від Якова брата Господнього.

Алфєїв він за батьком, якого звали Алфей. Мати Якова була серед жінок, які супроводжували Христа. Після того, як апостоли почали проповідувати про Воскресіння Христа, Яків проповідував у Юдеї. Потім із апостолом Андрієм Первозванним вирушив до Едеси. Далі знову сам проповідував у Палестині. Про його смерть єдиної інформації немає. Є дві версії: він прийняв смерть у Мармарисі, побитий камінням, або прийняв мученицьку смерть дорогою до Єгипту в місті Острацин (розіп’ятий на хресті).

Народні прикмети

Якщо в цей день заготовити дрова, то взимку тепліше буде.

Сніг випадає на талу землю – ознака того, що наступного року буде поганий урожай.

Вишневе листя 22 жовтня ще не опало – чекай відлиги.

Що не рекомендується робити

Не слід у цей день об’їдатись та зловживати алкоголем.

Не можна йти до лісу, щоб не винести з дому щастя.

Не варто цього дня розпочинати нові справи, бо ніколи їх не закінчите.