Сегодня 27 октября: какой праздник и день в истории

27 октября – по церковному календарю память мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, в мире – День свекрови. А в историю Украины этот день вошел трагически – началом расстрелов в урочище Сандармох.

Праздники и памятные даты 27 октября

Профессиональные или государственные праздники Украины в этот день не отмечают.

ООН определила 27 октября как Всемирный день аудиовизуального наследия и День свекрови.

Также в мире это – День трудотерапии.

27 октября в истории

27 октября 1937 года – стало первым днем ​​массовых расстрелов в урочище Сандармох. Там погибли 1111 заключенных так называемого «первого соловецкого этапа», в том числе много выдающихся деятелей украинской политики, науки и культуры. Именно в Сандармохе погибла значительная часть украинских писателей и деятелей искусства, которых впоследствии назовут «Расстрелянным возрождением». Среди тех, кто был убит советской властью в Сандармохе – Лесь Курбас, Микола Кулиш, Антин Крушельницкий, Микола Зеров, Марко Вороный, Валерьян Пидмогильный, Мирослав Ирчан, профессора-историки Александр Бадан-Яворенко, Сергей Грушевский, Владимир Чеховский.

Место убийства долго скрывали. Родственники годами пытались разыскать своих родных или хотя бы их могилы. На протяжении многих лет даже существовали слухи, что узников «первого соловецкого этапа» утопили в Белом море. Правду удалось узнать только после развала СССР. В 1995 году директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Вениамин Иоффе нашел в архивах ФСБ в Архангельске подлинники документов, подтверждавших факты расстрелов в Сандармохе. Там сохранились и расстрельные протоколы.

Церковный праздник 27 октября

27 октября – день памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. Они – из первых христиан, пострадавших за веру. Жили мученики в первом веке нашей эры — и потерпели гонения во времена императора Нерона.

Святой Назарий родился в Риме и был крещен епископом Лином. С юных лет он посвятил себя проповеди учения Христа и помощи гонимым христианам. С этой целью он приехал из Рима в Милан, где в местной тюрьме нашел братьев-близнецов Протасия и Гервасия. Они родились в семье богатых римлян, однако их родителей – христиан убили за их веру. Братья раздали имущество бедным, отпустили на волю рабов и трудились в посте и молитве. Однако пострадали за веру в Христа, как и их родители, – язычники отправили братьев в тюрьму. Святой Назарий пытался облегчить страдания близнецов, однако в результате язычники выслали его из города.

Тогда Назарий поехал в Галлию, где продолжил проповедовать и крестил сына местной христианки по имени Келсий. Тот с течением времени стал учеником Назария и его сподвижником. За проповедь христианства язычники отдали их в жертву диким зверям, но звери не коснулись святых. Затем пытались утопить мучеников в море, но они ходили по водам. Воины, приводившие в исполнение эти приговоры, были настолько изумлены,что приняли христианство и отпустили святых мучеников.

Освобожденные Назарий и Келсий пошли навестить в тюрьме мучеников Гервасия и Протасия. Об этом сообщили Нерону. И тот приказал обезглавить Назария и Келсия, а за ними казнили и Гервасия, и Протасия.

В пятом веке святитель Амвросий по откровению открыл мощи святых мучеников. Эти святые мощи прославились многими исцелениями и были торжественно перенесены в Медиоланский собор.

Народные приметы

Сухо и нет грязи – дождей в ближайшее время не будет.

Грязно и дождь идет – к снежной зиме.

Что нельзя делать 27 октября

Женщинам нельзя делать никаких домашних дел: стирать, убирать, шить или вязать.

Нельзя работать на огороде.