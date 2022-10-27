Сьогодні 27 жовтня: яке свято та день в історії

27 жовтня – за церковним календарем пам’ять мучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія, у світі – День свекрухи. А до історії України цей день увійшов трагічно – початком розстрілів в урочищі Сандармох.

Свята та пам’ятні дати 27 жовтня

Професійних чи державних свят України цього дня не відзначають.

ООН визначила 27 жовтня як Всесвітній день аудіовізуальної спадщини та День свекрухи.

Також у світі це – День трудотерапії.

27 жовтня в історії

27 жовтня 1937 року – стало першим днем ​​масових розстрілів в урочищі Сандармох. Там загинули 1111 ув’язнених так званого “першого соловецького етапу”, зокрема багато видатних діячів української політики, науки та культури. Саме в Сандармосі загинула значна частина українських письменників та митців, яких згодом назвуть “Розстріляним відродженням”. Серед тих, хто був убитий радянською владою в Сандармосі, – Лесь Курбас, Микола Куліш, Антін Крушельницький, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер’ян Підмогильний, Мирослав Ірчан, професори-історики Олександр Бадан-Яворенко, Сергій Грушевський, Володимир Чеховський.

Місце вбивства довго приховували. Родичі роками намагалися розшукати своїх рідних чи хоча б їхні могили. Протягом багатьох років навіть існували чутки, що в’язнів першого соловецького етапу втопили в Білому морі. Правду вдалося дізнатися лише після розвалу СРСР. В 1995 директор Санкт-Петербурзького науково-дослідного центру “Меморіал” Веніамін Іоффе знайшов в архівах ФСБ в Архангельську оригінали документів, що підтверджували факти розстрілів в Сандармосі. Там збереглися й розстрільні протоколи.

Церковне свято 27 жовтня

27 жовтня – день пам’яті мучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія. Вони – з перших християн, які постраждали за віру. Жили мученики в першому столітті нашої ери – і зазнали гонінь за часів імператора Нерона.

Святий Назарій народився в Римі і був хрещений єпископом Ліном. З юних років він присвятив себе проповіді вчення Христа та допомозі гнаним християнам. З цією метою він приїхав з Риму до Мілану, де в місцевій в’язниці знайшов братів-близнюків Протасія та Гервасія. Вони народилися в сім’ї багатих римлян, проте їхніх батьків – християн убили за їхню віру. Брати роздали майно бідним, відпустили на волю рабів і працювали у пості та молитві. Однак постраждали за віру в Христа, як і їхні батьки – язичники відправили братів до в’язниці. Святий Назарій намагався полегшити страждання близнюків, однак у результаті язичники вислали його з міста.

Тоді Назарій поїхав до Галії, де продовжив проповідувати та хрестив сина місцевої християнки на ім’я Келсій. Той із часом став учнем Назарія та його сподвижником. За проповідь християнства язичники віддали їх у жертву диким звірам, але звірі не торкнулися святих. Потім намагалися втопити мучеників у морі, але вони ходили водами. Воїни, які виконували ці вироки, були настільки вражені, що прийняли християнство та відпустили святих мучеників.

Звільнені Назарій та Келсій пішли провідати у в’язниці мучеників Гервасія та Протасія. Про це повідомили Нерону. І той наказав обезголовити Назарія та Келсія, а за ними стратили і Гервасія, і Протасія.

У п’ятому столітті святитель Амвросій за одкровенням відкрив мощі святих мучеників. Ці святі мощі прославилися багатьма зціленнями та були урочисто перенесені до Медіоланського собору.

Народні прикмети

Сухо і немає бруду – дощів найближчим часом не буде.

Брудно й дощ іде – до сніжної зими.

Що не можна робити 27 жовтня

Жінкам не можна робити жодних домашніх справ: прати, прибирати, шити чи в’язати.

Не можна працювати на городі.