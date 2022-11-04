Сегодня 4 ноября: какой праздник и день в истории

4 ноября – по церковному календарю память Аверкия, епископа Ерапольского и семи Эфесских отроков. В Украине – День железнодорожника, а в мире – День Тутанхамона.

Праздники и памятные даты 4 ноября

В Украине 4 ноября – День железнодорожника. Если среди ваших знакомых есть «железные люди» – самое время их поздравить.

Под эгидой ООН в этот день отмечают День дорожного регулировщика, День здравого смысла, День качественной работы. А также – День Тутанхамона.

4 ноября в истории

4 ноября 1922 года принято считать днем ​​открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона. Иногда называют другую дату – 5 ноября. Тем не менее, ООН Днем Тутанхамона определила все же четвертое. В этот день исследователи, работавшие под началом англичанина Говарда Картера, нашли первую каменную ступеньку лестницы, ведущую к гробнице Тутанхамона. Мировую славу имя именно этого египетского фараона (далеко не самого могущественного) получило из-за того, что его гробница – единственная сохранившаяся до ХХ века не разграбленной. Открытие, сделанное Говардом Картером, стало сенсацией и вызвало в мире всплеск заинтересованности историей Древнего Египта.

До этого открытия Картер провел 8 лет в бесполезных поисках в Долине Царей – однако не сдавался. Вход в уцелевшую гробницу Тутанхамона неожиданно обнаружили под фундаментом одной из рабочих хижин, совсем рядом с гробницей Рамзеса IV. Найденные ступени исследователи расчистили, пробрались через две стены и попали в камеру, заполненную сундуками, ложами, креслами, вазами, разнообразными вещами царского обихода. В камере сохранились древнеегипетские ценности: золото и драгоценности, а также керамика и посуда, изготовленные из алебастра. Также на месте нашли паланкин с позолоченными украшениями и трон, поверхность которого была отделана золотом, стеклом, фаянсом и драгоценностями. Но это было только первое сенсационное открытие.

За первой камерой отыскалась вторая, где также находилась масса исторических ценностей, а повсюду значились имена и титулы владельца этого богатства – фараона Тутанхамона. В феврале 1923 года Картер пробил отверстие в стене и постепенно добрался до гигантского ковчега в усыпальнице. В первом ковчеге находился второй. Оба – позолоченные и заполненные рядом драгоценных украшений. Если печать первого ковчега была нарушена, то на втором уцелела. Это была печать с тронным именем фараона Тутанхамона – единственная целая печать во всей Долине царей. Эту печать сломал лично Картер. Внутри нашелся третий ковчег, а также много инкрустированного оружия Древнего Египта. В третьем ковчеге был четвертый, и только в том желтый кварцитовый саркофаг, закрытый тяжелой плитой из розового гранита. В саркофаге содержался золотой гроб в форме мумии, а в нем – еще один гроб, выполненный из дерева и покрытый золотом и инкрустациями. Наконец, третий гроб с самим телом фараона был выполнен из чистого золота и изображал самого Тутанхамона в образе бога Осириса. На самом теле Тутанхамона обнаружили большое количество старинных украшений – браслетов, амулетов и колец.

Позади усыпальницы обнаружили сокровищницу. Все сундуки и ковчеги в ней были целыми и запечатанными.

Мумия фараона до сих пор находится в Долине Царей, а большинство найденных в гробнице ценностей переместили в Каирский музей египтологии.

Церковный праздник 4 ноября

4 ноября – день памяти равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского. Святой Аверкий жил во II ст. и был епископом города Иераполь в Малой Азии. При его жизни большинство населения города составляли язычники. Когда Аверкий молился о спасении их душ, ему явился ангел и велел сокрушить идолов в языческом капище. Он сделал это, за что язычники захотели убить Аверкия. Тогда Аверкий сам явился на их собрание и разоблачил грехи неверных, во время этого собрания Аверкий изгнал бесов из трех юношей. Увидев это чудо, иерапольцы попросили святителя научить их христианской вере, а затем приняли крещение. После этого святитель отправился в соседние города, где проповедовал и исцелял больных. Он побывал в Сирии, Киликии, Месопотамии, Риме. За свои труды Аверкий назван равноапостольным. После возвращения домой он жил набожной и добродетельной жизнью, умер в 193 году.

Также 4 ноября чтят память семи отроков Эфесских: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина (Эксакустодиана) и Иоанна. Они жили в середине III века и были закрыты гонителями христиан в пещере, где Господь навел на отроков чудесный сон. Эфесские отроки пробыли в пещере более 170 лет, а когда ее открыли, – пробудились ото сна и рассказали людям о своих мучениях. А потом – снова заснули. Как считается, до всеобщего воскресения. Чудо было засвидетельствовано в V веке.

Народные приметы

Если дождя нет – следующий год будет неурожайным.

Дождь в этот день означает, что непогода продлится еще долго.

Ясно и безоблачно – к похолоданию.

Что нельзя делать 4 ноября

Нельзя отправляться в путь, иначе можно домой не вернуться.

Нельзя злиться, ругаться, злословить.