Сьогодні 4 листопада: яке свято та день в історії

4 листопада – за церковним календарем пам’ять Аверкiя, єпископа Єрапольського та семи Ефеських отроків. В Україні – День залізничника, а у світі – День Тутанхамона.

Свята та пам’ятні дати 4 листопада

В Україні 4 листопада – День залізничника. Якщо серед ваших знайомих є “залізні люди” – саме час їх привітати.

Під егідою ООН у цей день відзначають День дорожнього регулювальника, День здорового глузду, День якісної роботи. А також – День Тутанхамона.

4 листопада в історії

4 листопада 1922 року прийнято вважати днем відкриття гробниці єгипетського фараона Тутанхамона. Інколи називають іншу дату – 5 листопада. Проте ООН Днем Тутанхамона визначила все ж четверте. У цей день дослідники, які працювали під началом англійця Говарда Картера знайшли першу кам’яну сходинку сходин, що вели до гробниці Тутанхамона. Світову славу ім’я саме цього єгипетського фараона (далеко не наймогутнішого) отримало через те, що його гробниця – єдина збереглася до ХХ століття не розграбованою. Відкриття, яке зробив Говард Картер стало сенсацією й викликало у світі сплеск зацікавленості історією Стародавнього Єгипту.

До цього відкриття Картер провів 8 років у марних пошуках в Долині Царів – проте не здавався. Вхід до вцілілої гробниці Тутанхамона несподівано знайшли під фундаментом однієї з робітничих хатин, зовсім поруч із гробницею Рамзеса IV. Знайдені сходини дослідники розчистили, пробралися крізь дві стіни та потрапили до камери, заповненої скринями, ложами, кріслами, вазами, різноманітними речами царського ужитку. У камері збереглися давньоєгипетські цінності: золото й коштовності, а також кераміка та посуд, виготовлені з алебастру. Також на місці віднайшли паланкін із позолоченими прикрасами й трон, поверхня якого була оброблена золотом, склом, фаянсом і коштовностями. Але це було лише перше сенсаційне відкриття.

За першою камерою віднайшлась друга, де також містилася маса історичних цінностей, а повсюди значилися імена й титули власника цього багатства – фараона Тутанхамона. У лютому 1923 року Картер пробив отвір у стіні та поступово дістався гігантського ковчегу в усипальниці. У першому ковчегу знаходився інший. Обидва – позолочені та заповнені низкою дорогоцінних прикрас. Якщо печатка першого ковчегу була порушена, то на другому вціліла. Це була печатка із тронним іменем фараона Тутанхамона — єдина ціла печатка в усій Долині царів. Цю печатку зламав особисто Картер. Там віднайшовся третій ковчег, а також – багато інкрустована зброя Стародавнього Єгипту. У третьому ковчегу був четвертий, і лише в тому – жовтий кварцитовий саркофаг, закритий важкою плитою з рожевого граніту. У саркофазі містилася золота труна у формі мумії, а в ній – ще одна труна, виконана з дерева й покрита золотом та інкрустаціями. Врешті третя труна із самим тілом фараона була виконана з чистого золота та зображала самого Тутанхамона в образі бога Осіріса. На самому тілі Тутанхамона виявили велику кількість старовинних прикрас – браслетів, амулетів і кілець.

Позаду усипальниці виявили скарбницю. Усі скрині та ковчеги в ній були цілими й запечатаними.

Мумія фараона й досі знаходиться в Долині Царів, а більшість знайдених у гробниці ціннотей перемістили до Каїрського музею єгиптології.

Церковне свято 4 листопада

4 листопада – день пам’яті рiвноапостольного Аверкiя, єпископа Ієрапольського. Святий Аверкій жив у II ст. і був єпископом міста Ієраполь у Малій Азії. За часів його життя більшість населення міста складали язичники. Коли Аверкій молився за спасіння їхніх душ, йому явився Ангел і звелів розтрощити ідолів в язичницькому капищі. Він це зробив, за що язичники захотіли вбити Аверкія. Тоді Аверкій сам явився на їхні збори та викрив гріхи невірних, під час цього зібрання Аверкій вигнав бісів із трьох юнаків. Побачивши це чудо, ієрапольці попросили святителя навчити їх християнській вірі, а згодом прийняли хрещення. Після цього святитель відправився до сусідніх міст, де проповідував та зцілював хворих. Він побував у Сирії, Кілікії, Месопотамії, Римі. За свої труди Аверкій названий рівноапостольним. Після повернення додому він жив побожним і чеснотливим життям, помер у 193 році.

Також 4 листопада вшановують пам’ять семи отрокiв Ефеських: Максимилiана, Ямвлиха, Мартинiана, Діонисiя, Антонiна, Константина (Єксакустодiана) та Йоана. Вони жили в середині ІІІ століття й були закриті гонителями християн в печері, де Господь навів на отроків чудесний сон. Ефеські отроки пробули в печері більше 170 років, а коли її відкрили, – пробудилися від сну й розповіли людям про свої муки. А потім – знову заснули. Як вважається, до загального воскресіння. Диво засвідчили в V столітті.

Народні прикмети

Якщо дощу немає – наступний рік буде неврожайним.

Злива в цей день означає, що негода триватиме ще довго.

Ясний і безхмарний день – до похолодання.

Що не можна робити 4 листопада

Не можна вирушати в дорогу, інакше можна додому не повернутися.

Не можна злитися, лаятися, лихословити.