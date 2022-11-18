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В парках и скверах Харькова расчищают снег (фото)

Общество 11:10   18.11.2022
Оксана Горун
В парках и скверах Харькова расчищают снег (фото) Фото: Харьковский горсовет

Сотрудники «Харьковзеленстроя» с самого утра расчищают пешеходные дорожки в городе.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» готовились к непогоде, — отметили в Харьковской мэрии. — С самого утра предприятие заботится о безопасном передвижении по городу всех жителей. Так, во всех парках, скверах и красных линиях убирают снег и расчищают путь для пешеходов».

Снег в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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    • Набережная Харькова в снегу 18 ноября
    Фото: Харьковский горсовет

    Отметим, что расчисткой снега 18 ноября занялись не только в Харькове, но и в освобожденных городах области. Так, в Балаклее во всю работает дорожная техника.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 11:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники «Харьковзеленстроя» с самого утра расчищают пешеходные дорожки в городе".