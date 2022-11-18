Снег на Харьковщине: в деоккупированном городе расчищают дороги (фото)

В Харьковской области выпал первый снег, расчистка проезжей части началась и на недавно освобожденных территориях.

О работах в Балаклейской громаде и самом городе Балаклея сообщила пресс-служба местной мэрии.

«В расчистке дорог и тротуаров задействовано 6 единиц техники КП БГС «Балаклейский Жилкоммунсервис» и 4 единицы техники Балаклейского райавтодора», — сообщили в горсовете Балаклеи.

Задача дорожников — обеспечить доступ к объектам социальной сферы, а также — возможность проезда транспорта междугороднего, городского и пригородного сообщения.

Напомним, первый снег выпал и в Харькове. Снегопады в городе и регионе, по прогнозам, продолжатся вплоть до воскресенья.