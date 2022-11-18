Live
  • Пятница 18.11.2022
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

Снег на Харьковщине: в деоккупированном городе расчищают дороги (фото)

Общество 09:50   18.11.2022
Оксана Горун
Снег на Харьковщине: в деоккупированном городе расчищают дороги (фото) Фото: Балаклейский горсовет

В Харьковской области выпал первый снег, расчистка проезжей части началась и на недавно освобожденных территориях.

О работах в Балаклейской громаде и самом городе Балаклея сообщила пресс-служба местной мэрии.

«В расчистке дорог и тротуаров задействовано 6 единиц техники КП БГС «Балаклейский Жилкоммунсервис» и 4 единицы техники Балаклейского райавтодора», — сообщили в горсовете Балаклеи.

В Балаклее выпал снег
Фото: Балаклейский горсовет

Задача дорожников — обеспечить доступ к объектам социальной сферы, а также — возможность проезда транспорта междугороднего, городского и пригородного сообщения.

В Балаклее выпал снег 2
Фото: Балаклейский горсовет

  • Читайте также: На Харьковщине СБУ поймала начальницу по кадрам, которая сотрудничала с рф

    • Напомним, первый снег выпал и в Харькове. Снегопады в городе и регионе, по прогнозам, продолжатся вплоть до воскресенья.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    18:27
    Генштаб сообщил, что на Изюмщине враг нанес ракетный удар по Балаклее
    12:50
    В Харькове и области пошел первый снег (фото, видео)
    16:30
    На Харьковщине благодаря помощи Чехии появилась временная переправа через реку
    16:07
    На Харьковщине СБУ поймала начальницу по кадрам, которая сотрудничала с рф
    18:19
    В Харькове — пробки: копы осуществляют ручное регулирование (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Снег на Харьковщине: в деоккупированном городе расчищают дороги (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 09:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области выпал первый снег, расчистка проезжей части началась и на недавно освобожденных территориях".