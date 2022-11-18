Снег на Харьковщине: в деоккупированном городе расчищают дороги (фото)
Фото: Балаклейский горсовет
В Харьковской области выпал первый снег, расчистка проезжей части началась и на недавно освобожденных территориях.
О работах в Балаклейской громаде и самом городе Балаклея сообщила пресс-служба местной мэрии.
«В расчистке дорог и тротуаров задействовано 6 единиц техники КП БГС «Балаклейский Жилкоммунсервис» и 4 единицы техники Балаклейского райавтодора», — сообщили в горсовете Балаклеи.
Задача дорожников — обеспечить доступ к объектам социальной сферы, а также — возможность проезда транспорта междугороднего, городского и пригородного сообщения.
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Напомним, первый снег выпал и в Харькове. Снегопады в городе и регионе, по прогнозам, продолжатся вплоть до воскресенья.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области выпал первый снег, расчистка проезжей части началась и на недавно освобожденных территориях".