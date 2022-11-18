Сніг на Харківщині: в деокупованому місті розчищають дороги (фото)

На Харківщині випав перший сніг, розчищення проїжджої частини розпочалося і на нещодавно звільнених територіях.

Про роботи в Балаклійській громаді та самому місті Балаклія повідомила пресслужба місцевої мерії.

“У розчистці доріг та тротуарів задіяно 6 одиниць техніки КП БДС “Балаклейський Жилкомунсервіс” та 4 одиниці техніки Балаклійського райавтодору”, – повідомили в міськраді Балаклії.

Завдання шляховиків – забезпечити доступ до об’єктів соціальної сфери, а також можливість проїзду транспорту міжміського, міського та приміського сполучення.

Нагадаємо, перший сніг випав і у Харкові. Снігопади в місті та регіоні, за прогнозами, продовжаться аж до неділі.