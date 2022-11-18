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Сніг на Харківщині: в деокупованому місті розчищають дороги (фото)

Суспільство 09:50   18.11.2022
Оксана Горун
Сніг на Харківщині: в деокупованому місті розчищають дороги (фото)

На Харківщині випав перший сніг, розчищення проїжджої частини розпочалося і на нещодавно звільнених територіях.

Про роботи в Балаклійській громаді та самому місті Балаклія повідомила пресслужба місцевої мерії.

“У розчистці доріг та тротуарів задіяно 6 одиниць техніки КП БДС “Балаклейський Жилкомунсервіс” та 4 одиниці техніки Балаклійського райавтодору”, – повідомили в міськраді Балаклії.

У Балаклії випав сніг

Завдання шляховиків – забезпечити доступ до об’єктів соціальної сфери, а також можливість проїзду транспорту міжміського, міського та приміського сполучення.

У Балаклії випав сніг 2

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    • Нагадаємо, перший сніг випав і у Харкові. Снігопади в місті та регіоні, за прогнозами, продовжаться аж до неділі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 09:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині випав перший сніг, розчищення проїжджої частини розпочалося і на нещодавно звільнених територіях".