У парках та скверах Харкова розчищають сніг (фото)
Співробітники “Харківзеленбуду” з самого ранку розчищають пішохідні доріжки у місті.
“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” підготовувалися до негоди, – відзначили в Харківській мерії. – З самого ранку підприємство піклується про безпечне пересування містом всіх мешканців. Так, наразі в усіх парках, скверах та червоних лініях прибирають сніг та розчищають шлях для пішоходів”.
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Зазначимо, що розчищенням снігу 18 листопада зайнялися не лише у Харкові, а й у звільнених містах області. Так, у Балаклії на всю працює дорожня техніка.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 11:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники “Харківзеленбуду” з самого ранку розчищають пішохідні доріжки у місті".