У парках та скверах Харкова розчищають сніг (фото)

Співробітники “Харківзеленбуду” з самого ранку розчищають пішохідні доріжки у місті.

“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” підготовувалися до негоди, – відзначили в Харківській мерії. – З самого ранку підприємство піклується про безпечне пересування містом всіх мешканців. Так, наразі в усіх парках, скверах та червоних лініях прибирають сніг та розчищають шлях для пішоходів”.

Зазначимо, що розчищенням снігу 18 листопада зайнялися не лише у Харкові, а й у звільнених містах області. Так, у Балаклії на всю працює дорожня техніка.