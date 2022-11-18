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У парках та скверах Харкова розчищають сніг (фото)

Суспільство 11:10   18.11.2022
Оксана Горун
У парках та скверах Харкова розчищають сніг (фото)

Співробітники “Харківзеленбуду” з самого ранку розчищають пішохідні доріжки у місті.

“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” підготовувалися до негоди, – відзначили в Харківській мерії. – З самого ранку підприємство піклується про безпечне пересування містом всіх мешканців. Так, наразі в усіх парках, скверах та червоних лініях прибирають сніг та розчищають шлях для пішоходів”.

Сніг у Харкові

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    • Набережна Харкова у снігу 18 листопада

    Зазначимо, що розчищенням снігу 18 листопада зайнялися не лише у Харкові, а й у звільнених містах області. Так, у Балаклії на всю працює дорожня техніка.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 11:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники “Харківзеленбуду” з самого ранку розчищають пішохідні доріжки у місті".