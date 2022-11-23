Харьков чистят от снега 2140 коммунальщиков (фоторепортаж, видео)
Фото: Харьковский горсовет
Харьков засыпало снегом утром 23 ноября. Сейчас расчищают как улицы в центре города, так и дворы и придомовые территории.
В расчистке города от снега участвуют 2140 коммунальщиков, привели данные в мэрии.
«Уборка ведется ручным и механизированным способом, где задействовано 65 единиц автотракторной техники и 66 средств малой механизации», — отметили в горсовете.
Во дворах и возле подъездов снег чистят 1834 дворника.
Задействована и техника — 66 средств малой механизации и 37 единиц автотракторной техники.
Кроме того, на улицы вышли 306 рабочих СКП «Харьковзеленстрой».
Задействованы 28 единиц автотракторной техники.
26 из них участвуют в расчистке парков и скверов, а еще два — тротуаров по ул. Сумской и ул. Пушкинской.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 12:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков засыпало снегом утром 23 ноября. Сейчас расчищают как улицы в центре города, так и дворы и придомовые территории".