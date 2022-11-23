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Харьков чистят от снега 2140 коммунальщиков (фоторепортаж, видео)

Общество 12:07   23.11.2022
Оксана Горун
Харьков чистят от снега 2140 коммунальщиков (фоторепортаж, видео) Фото: Харьковский горсовет

Харьков засыпало снегом утром 23 ноября. Сейчас расчищают как улицы в центре города, так и дворы и придомовые территории.

В расчистке города от снега участвуют 2140 коммунальщиков, привели данные в мэрии.

«Уборка ведется ручным и механизированным способом, где задействовано 65 единиц автотракторной техники и 66 средств малой механизации», — отметили в горсовете.

Во дворах и возле подъездов снег чистят 1834 дворника.

Дворник в Харькове чистит снег
Фото: Харьковский горсовет

Задействована и техника — 66 средств малой механизации и 37 единиц автотракторной техники.

В Харькове чистят дорогу во дворе многоэтажки
Фото: Харьковский горсовет
Дворник в Харькове чистит снег 2
Фото: Харьковский горсовет

Кроме того, на улицы вышли 306 рабочих СКП «Харьковзеленстрой».

Харьков чистят от снега 23 ноября 2
Фото: Харьковский горсовет

Задействованы 28 единиц автотракторной техники.

Харьков чистят от снега 23 ноября 3
Фото: Харьковский горсовет

26 из них участвуют в расчистке парков и скверов, а еще два — тротуаров по ул. Сумской и ул. Пушкинской.

Харьков чистят от снега 23 ноября 4
Фото: Харьковский горсовет

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 12:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков засыпало снегом утром 23 ноября. Сейчас расчищают как улицы в центре города, так и дворы и придомовые территории".