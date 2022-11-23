Харків чистять від снігу 2140 комунальників (фоторепортаж, відео)

Харків засипало снігом уранці 23 листопада. Зараз розчищають як вулиці в центрі міста, так і двори та прибудинкові території.

У розчищенні міста від снігу беруть участь 2140 комунальників, навели дані в мерії.

“Прибирання ведеться ручним та механізованим способом, де задіяно 65 одиниць автотракторної техніки та 66 засобів малої механізації”, – зазначили в міськраді.

У дворах та біля під’їздів сніг чистять 1834 двірники.

Задіяна й техніка – 66 засобів малої механізації та 37 одиниць автотракторної техніки.

Крім того, на вулиці вийшли 306 робітників СКП “Харківзеленбуд”.

Задіяно 28 одиниць автотракторної техніки.

26 із них беруть участь у розчищенні парків та скверів, а ще два – тротуарів по вул. Сумській та вул. Пушкінській.