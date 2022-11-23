Харків чистять від снігу 2140 комунальників (фоторепортаж, відео)
Фото: Харківська міськрада
Харків засипало снігом уранці 23 листопада. Зараз розчищають як вулиці в центрі міста, так і двори та прибудинкові території.
У розчищенні міста від снігу беруть участь 2140 комунальників, навели дані в мерії.
“Прибирання ведеться ручним та механізованим способом, де задіяно 65 одиниць автотракторної техніки та 66 засобів малої механізації”, – зазначили в міськраді.
У дворах та біля під’їздів сніг чистять 1834 двірники.
Задіяна й техніка – 66 засобів малої механізації та 37 одиниць автотракторної техніки.
Крім того, на вулиці вийшли 306 робітників СКП “Харківзеленбуд”.
Задіяно 28 одиниць автотракторної техніки.
26 із них беруть участь у розчищенні парків та скверів, а ще два – тротуарів по вул. Сумській та вул. Пушкінській.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 12:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків засипало снігом уранці 23 листопада. Зараз розчищають як вулиці в центрі міста, так і двори та прибудинкові території".