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Харків чистять від снігу 2140 комунальників (фоторепортаж, відео)

Суспільство 12:07   23.11.2022
Оксана Горун
Харків чистять від снігу 2140 комунальників (фоторепортаж, відео) Фото: Харківська міськрада

Харків засипало снігом уранці 23 листопада. Зараз розчищають як вулиці в центрі міста, так і двори та прибудинкові території.

У розчищенні міста від снігу беруть участь 2140 комунальників, навели дані в мерії.

“Прибирання ведеться ручним та механізованим способом, де задіяно 65 одиниць автотракторної техніки та 66 засобів малої механізації”, – зазначили в міськраді.

У дворах та біля під’їздів сніг чистять 1834 двірники.

Двірник у Харкові чистить сніг

Задіяна й техніка – 66 засобів малої механізації та 37 одиниць автотракторної техніки.

У Харкові чистять дорогу у дворі багатоповерхівки

Двірник у Харкові чистить сніг 2

Крім того, на вулиці вийшли 306 робітників СКП “Харківзеленбуд”.

Харків чистять від снігу 23 листопада 2

Задіяно 28 одиниць автотракторної техніки.

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26 із них беруть участь у розчищенні парків та скверів, а ще два – тротуарів по вул. Сумській та вул. Пушкінській.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 12:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків засипало снігом уранці 23 листопада. Зараз розчищають як вулиці в центрі міста, так і двори та прибудинкові території".