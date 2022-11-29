ООН передала переселенцам Харьковщины микроволновки, чайники и холодильники

Миссия ООН передала Харьковской области гуманитарную помощь — бытовую технику для внутренних переселенцев из деоккупированных населенных пунктов, которых расселили по общежитиям региона.

В общежития образовательных учреждений области, где получили приют переселенцы, уже доставили микроволновые печи, стиральные машины, электропечи, холодильники и электрочайники, рассказывают в пресс-службе Харьковской ОВА.

Отмечается, что технику распределили по общежитиям в зависимости от количества переселенцев. Микроволновки, электрочайники, холодильники и электропечи разместят на этажах, чтобы ими могли пользоваться все желающие. Под установку стиральных машин сейчас готовят коммуникации, говорится в публикации.