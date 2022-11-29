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ООН передала переселенцам Харьковщины микроволновки, чайники и холодильники

Общество 20:29   29.11.2022
Елена Нагорная
ООН передала переселенцам Харьковщины микроволновки, чайники и холодильники Фото: ХОВА

Миссия ООН передала Харьковской области гуманитарную помощь — бытовую технику для внутренних переселенцев из деоккупированных населенных пунктов, которых расселили по общежитиям региона.

В общежития образовательных учреждений области, где получили приют переселенцы, уже доставили микроволновые печи, стиральные машины, электропечи, холодильники и электрочайники, рассказывают в пресс-службе Харьковской ОВА.

Отмечается, что технику распределили по общежитиям в зависимости от количества переселенцев. Микроволновки, электрочайники, холодильники и электропечи разместят на этажах, чтобы ими могли пользоваться все желающие. Под установку стиральных машин сейчас готовят коммуникации, говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 20:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Миссия ООН передала Харьковской области гуманитарную помощь — бытовую технику для внутренних переселенцев из деоккупированных населенных пунктов, которых расселили по общежитиям региона.".