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ООН передала переселенцям Харківщини мікрохвильовки, чайники та холодильники

Суспільство 20:29   29.11.2022
Олена Нагорна
ООН передала переселенцям Харківщини мікрохвильовки, чайники та холодильники

Місія ООН передала Харківській області гуманітарну допомогу – побутову техніку для внутрішніх переселенців із деокупованих населених пунктів, яких розселили по гуртожитках регіону.

До гуртожитків освітніх закладів області, де отримали прихисток переселенці, вже доправили мікрохвильові печі, пральні машини, електропечі, холодильники та електрочайники, розповідають у пресслужбі Харківської ОВА.

Зазначається, що техніку розподілили по гуртожитках залежно від кількості переселенців. Мікрохвильові печі, електрочайники, холодильники та електропечі розмістять на поверхах, щоб ними могли користуватися всі охочі. Під установку пральних машин зараз готують комунікації, йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 20:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місія ООН передала Харківській області гуманітарну допомогу – побутову техніку для внутрішніх переселенців із деокупованих населених пунктів, яких розселили по гуртожитках регіону.".