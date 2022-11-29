Генератори, обігрівачі та буржуйки передали Харківщині: де їх розмістять
До деокупованих районів Харківської області передають гуманітарну допомогу від благодійного фонду Олени Зеленської. Це засоби для обігріву та автономного живлення електроприладів. Призначені вони не для особистих помешкань, а для “пунктів незламності”.
Загалом надійшло понад 4 тисячі спальних мішків, по сотні генераторів потужністю 3,5 кіловати, обігрівачів і буржуйок, а також мобільні зарядні пристрої та електропростирадла, розповідають у пресслужбі ХОВА.
Зазначається, що з обласного гуманітарного штабу цю допомогу передають у чотири райони Харківщини, території яких були окуповані та найбільше постраждали від російської агресії.
“Ми розподілили цю допомогу між Харківським, Куп’янським, Ізюмським та Чугуївським районами. Наразі передаємо все представникам районів, а вони, у свою чергу, розподілять її у “пункти незламності” по громадах”, – зазначив відповідальний за складське зберігання гуманітарної допомоги Едуард Павленко.
Читайте також: Синєгубов: На Харківщині вже працюють 297 «пунктів незламності»
Новини за темою:
Ви читали новину: «Генератори, обігрівачі та буржуйки передали Харківщині: де їх розмістять»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 17:34;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "До деокупованих районів Харківської області передають гуманітарну допомогу від благодійного фонду Олени Зеленської. Це засоби для обігріву та автономного живлення електроприладів. Призначені вони не для особистих помешкань, а для “пунктів незламності”.".