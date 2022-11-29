Генератори, обігрівачі та буржуйки передали Харківщині: де їх розмістять

До деокупованих районів Харківської області передають гуманітарну допомогу від благодійного фонду Олени Зеленської. Це засоби для обігріву та автономного живлення електроприладів. Призначені вони не для особистих помешкань, а для “пунктів незламності”.

Загалом надійшло понад 4 тисячі спальних мішків, по сотні генераторів потужністю 3,5 кіловати, обігрівачів і буржуйок, а також мобільні зарядні пристрої та електропростирадла, розповідають у пресслужбі ХОВА.

Зазначається, що з обласного гуманітарного штабу цю допомогу передають у чотири райони Харківщини, території яких були окуповані та найбільше постраждали від російської агресії.

“Ми розподілили цю допомогу між Харківським, Куп’янським, Ізюмським та Чугуївським районами. Наразі передаємо все представникам районів, а вони, у свою чергу, розподілять її у “пункти незламності” по громадах”, – зазначив відповідальний за складське зберігання гуманітарної допомоги Едуард Павленко.