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Синєгубов: На Харківщині вже працює 297 «пунктів Незламності»

Суспільство 16:54   29.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині вже працює 297 «пунктів Незламності»

Облрада планує збільшити кількість “пунктів Незламності, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«До нас вже надходять звернення щодо відкриття нових пунктів на базі ОСББ, є пропозиції від бізнесу – близько 30 анкет. В області вже працює 297 Пунктів Незламності, 40 із них – на базі освітніх закладів. Також 72 пунки відкрила ДСНС України у Харківській області», – повідомив Синєгубов.

Укомплектування та цілодобову роботу пунктів мають контролювати голови РВА та керівники громад.

Температура повітря щодня знижується, а росіяни продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі Харківщини. А “Пункти Незламності” – це перше місце, куди підуть люди після тривалих відключень електроенергії. Готовність має бути 100%.

Нагадуємо, що адресу найближчого до вас пункту можна перевірити на сайті nezlamnist.gov.ua.

Читайте також: У школах та укриттях. У Харкові відкрили 10 пунктів «незламності» та обігріву

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 16:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Облрада планує збільшити кількість “пунктів Незламності, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".