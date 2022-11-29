Синєгубов: На Харківщині вже працює 297 «пунктів Незламності»
Облрада планує збільшити кількість “пунктів Незламності, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«До нас вже надходять звернення щодо відкриття нових пунктів на базі ОСББ, є пропозиції від бізнесу – близько 30 анкет. В області вже працює 297 Пунктів Незламності, 40 із них – на базі освітніх закладів. Також 72 пунки відкрила ДСНС України у Харківській області», – повідомив Синєгубов.
Укомплектування та цілодобову роботу пунктів мають контролювати голови РВА та керівники громад.
Температура повітря щодня знижується, а росіяни продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі Харківщини. А “Пункти Незламності” – це перше місце, куди підуть люди після тривалих відключень електроенергії. Готовність має бути 100%.
Нагадуємо, що адресу найближчого до вас пункту можна перевірити на сайті nezlamnist.gov.ua.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 16:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Облрада планує збільшити кількість “пунктів Незламності, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".