Синегубов: На Харьковщине уже работает 297 «пунктов Незламності»

Облсовет планирует увеличить количество «Пунктов Несокрушимости», сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.



«К нам уже поступают обращения по открытию новых пунктов на базе ОСМД, есть предложения от бизнеса – около 30 анкет. В области уже работает 297 «пунктів Незламності», 40 из них – на базе образовательных учреждений. Также 72 пункта открыла ГСЧС Украины в Харьковской области», — сообщил Синегубов.

Укомплектование и круглосуточную работу пунктов должны контролировать председатели РВА и руководители громад.

Температура воздуха ежедневно снижается, а россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Харьковщины. А «пункты незламності»- это первое место, куда пойдут люди после длительных отключений электроэнергии. Готовность должна быть 100%.

Напомним, что адрес ближайшего к вам пункта можно проверить на сайте nezlamnist.gov.ua