Проблемы со светом в Харькове: как найти «пункт незламності»
В Харьковском горсовете отметили, что в результате вражеских обстрелов 24 декабря в городе наблюдается дефицит электроэнергии. Так что напомнили, что горожане могут воспользоваться «пунктами незламності».
Там харьковчане могут зарядить гаджеты, подключиться к сети Wi-Fi.
В мэрии добавили, что узнать о ближайших таких пунктах можно с помощью чат-бота «Харьков – твой дом». Для этого необходимо открыть бот и указать свою геопозицию, после чего ресурс покажет список ближайших пунктов, расположенных в радиусе 5 км. Кроме того, все эти данные есть на Геопортале города Харькова.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:20. С паузами они звучали до около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщал, что «прилетов» в Харькове не было – оккупанты били по пригороду. В городе останавливалось метро. После серии взрывов в АО «Харьковоблэнерго» сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии. Позже Терехов уточнил, что враг нанес серию ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. В результате атаки в Харькове существенно упало напряжение, что сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта. Известно, что погиб один человек – 51-летний мужчина. Еще 13 пострадали, их госпитализировали.
Категории: Общество, Харьков
Дата публикации материала: 24 декабря 2025 в 13:01