Проблеми зі світлом в Харкові: як знайти «пункт незламності»
У Харківській міськраді зазначили, що внаслідок ворожих обстрілів 24 грудня в місті спостерігається дефіцит електроенергії. Тож нагадали, що містяни можуть скористатися «пунктами незламності».
Там харків’яни можуть зарядити гаджети, підключитися до мережі Wi-Fi тощо.
У мерії додали, що дізнатися про найближчі такі пункти можна за допомогою чат-боту «Харків – твій дім». Для цього необхідно відкрити бот і вказати свою геопозицію, після чого ресурс покаже список найближчих пунктів незламності, розташованих в радіусі 5 км. Крім того, всі ці дані є на Геопорталі міста Харкова.
Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 10:20. Із паузами вони лунали до близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомляв, що «прильотів» у Харкові не було – окупанти били по передмістю. У місті зупинялося метро. Після серії вибухів в АТ «Харківобленерго» повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії. Пізніше Терехов уточнив, що ворог завдав серії ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Внаслідок атаки у Харкові суттєво впала напруга, що позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. Відомо, що загинула одна людина – 51-річний чоловік. Ще 13 постраждали, їх шпиталізували.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, новини Харкова, пункт незламності, світло;
Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2025 в 13:01