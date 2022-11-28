В школах и в укрытиях. В Харькове открыли 10 пунктов «незламності» и обогрева

По поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова на базе школ Салтовского района создали 10 «пунктов незламності», сообщила харьковская мэрия.

Такие же пункты обогрева разместили в укрытиях жилых домов.

Пункты снабдили генераторами и буржуйками, которые используются с соблюдением правил противопожарной безопасности.

И оборудовали места для приема пищи и отдыха, в частности, уголки для игр и спортивных занятий малышей, сообщили в районной администрации.



При необходимости такие пункты будут функционировать круглосуточно.

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