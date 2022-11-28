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В школах и в укрытиях. В Харькове открыли 10 пунктов «незламності» и обогрева

Общество 14:54   28.11.2022
Оксана Якушко
В школах и в укрытиях. В Харькове открыли 10 пунктов «незламності» и обогрева

По поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова на базе школ Салтовского района создали 10 «пунктов незламності», сообщила харьковская мэрия. 

Такие же пункты обогрева разместили в укрытиях жилых домов.

Пункты снабдили генераторами и буржуйками, которые используются с соблюдением правил противопожарной безопасности.

И оборудовали места для приема пищи и отдыха, в частности, уголки для игр и спортивных занятий малышей, сообщили в районной администрации.


При необходимости такие пункты будут функционировать круглосуточно.

Читайте также: 320 буржуек для пунктов обогрева изготовили с сентября тепловики Харькова

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 14:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова на базе школ Салтовского района создали 10 «пунктов незламності», сообщила харьковская мэрия. ".