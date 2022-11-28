У школах і в укриттях. У Харкові відкрили 10 “пунктів незламності” і обігріву
На доручення Харківського міського голови Ігоря Терехова на базі шкіл Салтівського району створили 10 “пунктів незламності”, повідомила харківська мерія.
Такі ж пункти обігріву розмістили в укриттях житлових будинків.
Пункти забезпечили генераторами та буржуйками, які використовуються з дотриманням правил протипожежної безпеки.
І обладнали місця для їжі та відпочинку, зокрема, куточки для ігор та спортивних занять малюків, повідомили у районній адміністрації.
За потреби такі пункти функціонуватимуть цілодобово.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 14:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На доручення Харківського міського голови Ігоря Терехова на базі шкіл Салтівського району створили 10 “пунктів незламності”, повідомила харківська мерія. ".