У школах і в укриттях. У Харкові відкрили 10 “пунктів незламності” і обігріву

На доручення Харківського міського голови Ігоря Терехова на базі шкіл Салтівського району створили 10 “пунктів незламності”, повідомила харківська мерія.

Такі ж пункти обігріву розмістили в укриттях житлових будинків.

Пункти забезпечили генераторами та буржуйками, які використовуються з дотриманням правил протипожежної безпеки.

І обладнали місця для їжі та відпочинку, зокрема, куточки для ігор та спортивних занять малюків, повідомили у районній адміністрації.



За потреби такі пункти функціонуватимуть цілодобово.