320 буржуйок для пунктів обігріву виготовили з вересня тепловики Харкова

Співробітники КП «Харківські теплові мережі» з вересня виготовили 320 буржуйок для обігріву мешканців міста, повідомила Харківська міська рада.

Конструкцію універсальної буржуйки розробив майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Виготовляють такі пічки зі старих труб діаметром 426 мм і товщиною металу 6 мм. Під тиском вони вже працювати не можуть, а в якості приладу обігріву здатні прослужити не один рік.

Буржуйка має широкі ніжки, тому її можна безпечно встановлювати на будь-якій поверхні, і зручні ручки, що допомагає переносити пічку. На сьогодні тільки в цеху було виготовлено 260 пічок, ще 60 буржуйок виготовили працівники філій ХТМ.

Наразі теплоенергетики встановили 150 таких пічок на власних «пунктах незламності» і ще 100 – передали на інші пункти обігріву по всьому місту. Виробництво буржуйок триває.