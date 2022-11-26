320 буржуйок для пунктів обігріву виготовили з вересня тепловики Харкова
Співробітники КП «Харківські теплові мережі» з вересня виготовили 320 буржуйок для обігріву мешканців міста, повідомила Харківська міська рада.
Конструкцію універсальної буржуйки розробив майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Виготовляють такі пічки зі старих труб діаметром 426 мм і товщиною металу 6 мм. Під тиском вони вже працювати не можуть, а в якості приладу обігріву здатні прослужити не один рік.
Буржуйка має широкі ніжки, тому її можна безпечно встановлювати на будь-якій поверхні, і зручні ручки, що допомагає переносити пічку. На сьогодні тільки в цеху було виготовлено 260 пічок, ще 60 буржуйок виготовили працівники філій ХТМ.
Наразі теплоенергетики встановили 150 таких пічок на власних «пунктах незламності» і ще 100 – передали на інші пункти обігріву по всьому місту. Виробництво буржуйок триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 11:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники КП «Харківські теплові мережі» з вересня виготовили 320 буржуйок для обігріву мешканців міста, повідомила Харківська міська рада.".