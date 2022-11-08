У Харкові тепловики відкрили виробництво буржуйок та заготовляють дрова (фото)
У КП “Харківські теплові мережі” показали буржуйки власної конструкції, які наразі активно виготовляють у цехах підприємства в Харкові.
Буржуйки, які виробляють харківські тепловики, розробив співробітник КП “ХТМ” старший майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Пічки виготовляють із старих труб теплопроводів.
“Процес виготовлення такої пічки починається з нарізання старої труби , яка вже відслужила свій термін під землею, але в якості джерела теплопостачання, метал у 6 міліметрів завтовшки, пропрацює не один рік”, – пояснюють на підприємстві.
За словами самого автора конструкції Олександра Коваленка, у роботу пустили універсальний варіант буржуйки – на великих ніжках, щоб можна було безпечно використати на будь-якій підлозі. Вага пічки – близько 70 кг. Для зручності транспортування передбачені сталеві ручки. Зверху в неї – плоска поверхня, де можна готувати їжу чи гріти воду.
Наразі завдання тепловиків – обладнати у Харкові 80 пунктів обігріву для громадян та 41 – для власних співробітників, які мають виконувати роботу за будь-яких умов.
“Також йде заготівля твердого палива. Усе за принципом економії та господарського підходу. У справу йдуть і деревина, обрізана при благоустрої території біля джерел теплопостачання, а також старі дерев’яні рами, що залишилися після заміни вікон на філіях підприємства”, – зазначили тепловики.
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Заготівлю дров харківські тепловики ведуть по всіх філіях підприємства у вільний від основної роботи час, зазначили в пресслужбі КП “ХТС”. Крім того, кілька філій уже підключилися до виробництва буржуйок.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківські теплові мережі” показали буржуйки власної конструкції, які наразі активно виготовляють у цехах підприємства в Харкові".