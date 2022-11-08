В Харькове тепловики открыли производство буржуек и заготавливают дрова (фото)

В КП «Харьковские тепловые сети» показали буржуйки собственной конструкции, которые сейчас активно изготавливают в цехах предприятия в Харькове.

Буржуйки, которые производят харьковские тепловики, — разработал сотрудник КП «ХТС» старший мастер котельно-механического цеха Александр Коваленко. Печки создают из старых труб теплопроводов.

«Процесс изготовления такой печки начинается с нарезки старой трубы, которая уже отслужила свой срок под землей, но в качестве источника теплоснабжения металл в 6 миллиметров толщиной проработает не один год», — поясняют на предприятии.

По словам самого автора конструкции Александра Коваленко, в работу пустили универсальный вариант буржуйки — на больших ножках, чтобы можно было безопасно использовать на любом полу. Вес печки — около 70 кг. Для удобства транспортировки предусмотрены стальные ручки. Сверху у нее — плоская поверхность, на которой можно готовить еду или греть воду.

Сейчас задача тепловиков — оборудовать в Харькове 80 пунктов обогрева для граждан и 41 – для собственных сотрудников, которые должны выполнять работу при любых условиях.

«Также идет заготовка твердого топлива. Все по принципу экономии и хозяйственного подхода. В дело идут и древесина, обрезанная при благоустройстве территории у источников теплоснабжения, а также старые деревянные рамы, оставшиеся после замены окон на филиалах предприятия», — отметили тепловики.

Заготовку дров харьковские тепловики ведут по всем филиалам предприятия в свободное от основной работы время, отметили в пресс-службе КП «ХТС». Кроме того, несколько филиалов уже подключились к производству буржуек.