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320 буржуек для пунктов обогрева изготовили с сентября тепловики Харькова

Общество 11:46   26.11.2022
Оксана Якушко
320 буржуек для пунктов обогрева изготовили с сентября тепловики Харькова

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» с сентября изготовили 320 буржуек для обогрева жителей города, сообщил Харьковский городской совет.

Конструкцию универсальной буржуйки разработал мастер котельно-механического цеха Александр Коваленко. Изготовляют такие печки из старых труб диаметром 426 мм и толщиной металла 6 мм. Под давлением они уже работать не могут, а в качестве обогревающего прибора способны прослужить не один год.

Буржуйка имеет широкие ножки, поэтому ее можно безопасно устанавливать на любой поверхности? и удобные ручки, что помогает переносить печку. На сегодня только в цехе было изготовлено 260 печей, еще 60 буржуек изготовили работники филиалов ХТМ.

Пока теплоэнергетики установили 150 таких печок на собственных «пунктах незламності» и еще 100 – передали на другие пункты обогрева по всему городу. Производство буржуек продолжается.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 11:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» с сентября изготовили 320 буржуек для обогрева жителей города, сообщил Харьковский городской совет.".