Генераторы, обогреватели и буржуйки передали Харьковщине: где их разместят
В деоккупированные районы Харьковской области передают гуманитарную помощь от благотворительного фонда Елены Зеленской. Это средства для обогрева и автономного питания электроприборов. Предназначены они не для домов, а для «пунктів незламності».
Всего поступило более 4 тысяч спальных мешков, по сотне генераторов мощностью 3,5 киловатта, обогревателей и буржуек, а также мобильные зарядные устройства и электропростыни, рассказывают в пресс-службе ХОВА.
Отмечается, что из областного гуманитарного штаба эту помощь передают в четыре района Харьковщины, территории которых были оккупированы и больше всего пострадали от российской агрессии.
«Мы распределили эту помощь между Харьковским, Купянским, Изюмским и Чугуевским районами. Сейчас передаем все представителям районов, а они, в свою очередь, распределят ее в «пункти незламності» по громадам», — отметил ответственный за складское хранение гуманитарной помощи Эдуард Павленко.
Читайте также: Синегубов: На Харьковщине уже работают 297 «пунктів незламності»
Новости по теме:
Вы читали новость: «Генераторы, обогреватели и буржуйки передали Харьковщине: где их разместят»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 17:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированные районы Харьковской области передают гуманитарную помощь от благотворительного фонда Елены Зеленской. Это средства для обогрева и автономного питания электроприборов. Предназначены они не для домов, а для «пунктів незламності».".