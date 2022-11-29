Генераторы, обогреватели и буржуйки передали Харьковщине: где их разместят

В деоккупированные районы Харьковской области передают гуманитарную помощь от благотворительного фонда Елены Зеленской. Это средства для обогрева и автономного питания электроприборов. Предназначены они не для домов, а для «пунктів незламності».

Всего поступило более 4 тысяч спальных мешков, по сотне генераторов мощностью 3,5 киловатта, обогревателей и буржуек, а также мобильные зарядные устройства и электропростыни, рассказывают в пресс-службе ХОВА.

Отмечается, что из областного гуманитарного штаба эту помощь передают в четыре района Харьковщины, территории которых были оккупированы и больше всего пострадали от российской агрессии.

«Мы распределили эту помощь между Харьковским, Купянским, Изюмским и Чугуевским районами. Сейчас передаем все представителям районов, а они, в свою очередь, распределят ее в «пункти незламності» по громадам», — отметил ответственный за складское хранение гуманитарной помощи Эдуард Павленко.