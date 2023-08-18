Live
  • Пт 18.08.2023
    • Харків
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

10 холодильників і 3 пралки передала ООН переселенцям, які мешкають у Харкові

Суспільство 13:47   18.08.2023
Оксана Якушко
10 холодильників і 3 пралки передала ООН переселенцям, які мешкають у Харкові

Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська разом із представниками Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй (ООН) у справах біженців відвідала один із гуртожитків, куди зокрема розселяють евакуйованих із Куп’янського району переселенців, повідомляє ХОВА .

«Під час візиту представники УВКБ ООН передали сім’ям побутову техніку: 10 холодильників та 3 пральні машин. Домовилися із партнерами про ремонт санвузлів у місцях компактного проживання ВПО на суму $25 тисяч за фінансування ООН», – сказала Віта Ковальська.

Вона також додала, що зараз ХОВА комплексно підтримує 511 тисяч внутрішньо переміщених людей, зареєстрованих у регіоні.

Читайте також: Куп’янчани vs евакуація: одні ховають дітей, інших вивозять утретє (сюжет)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На вулиці Сумській у Харкові замінили водовід
На вулиці Сумській у Харкові замінили водовід
18.08.2023, 14:38
Росіяни черговими обстрілами зруйнували приватні будинки в Харківській області
Росіяни черговими обстрілами зруйнували приватні будинки в Харківській області
18.08.2023, 14:10
10 холодильників і 3 пралки передала ООН переселенцям, які мешкають у Харкові
10 холодильників і 3 пралки передала ООН переселенцям, які мешкають у Харкові
18.08.2023, 13:47
Боролася з “груповою злочинністю”: на Харківщині підозрюють зрадницю
Боролася з “груповою злочинністю”: на Харківщині підозрюють зрадницю
18.08.2023, 12:51
На суді заявив, що він – за Україну: винесли вирок мешканцю Харківщини
На суді заявив, що він – за Україну: винесли вирок мешканцю Харківщини
18.08.2023, 11:57
У Харкові перейменували вулиці з назвами, що були пов’язані з РФ
У Харкові перейменували вулиці з назвами, що були пов’язані з РФ
18.08.2023, 12:27

Новини за темою:

13:47
10 холодильників і 3 пралки передала ООН переселенцям, які мешкають у Харкові
10:48
Буде великий вибух: на Харківщині перекривають дорогу
07:20
Сирський, Лебідь і Танцюра сьогодні можуть стати почесними харків’янами
23:14
У Кулиничах завершують перекладку магістралі, що подає тепло в селище (фото)
22:50
Збір урожаю: у ХОВА спрогнозували, чи вистачить зерна Харківщині і не тільки

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «10 холодильників і 3 пралки передала ООН переселенцям, які мешкають у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 13:47;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська разом із представниками Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй (ООН) у справах біженців відвідала один із гуртожитків, куди зокрема розселяють евакуйованих із Куп’янського району переселенців, повідомляє ХОВА .".