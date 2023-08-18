10 холодильників і 3 пралки передала ООН переселенцям, які мешкають у Харкові
Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська разом із представниками Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй (ООН) у справах біженців відвідала один із гуртожитків, куди зокрема розселяють евакуйованих із Куп’янського району переселенців, повідомляє ХОВА .
«Під час візиту представники УВКБ ООН передали сім’ям побутову техніку: 10 холодильників та 3 пральні машин. Домовилися із партнерами про ремонт санвузлів у місцях компактного проживання ВПО на суму $25 тисяч за фінансування ООН», – сказала Віта Ковальська.
Вона також додала, що зараз ХОВА комплексно підтримує 511 тисяч внутрішньо переміщених людей, зареєстрованих у регіоні.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 13:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська разом із представниками Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй (ООН) у справах біженців відвідала один із гуртожитків, куди зокрема розселяють евакуйованих із Куп’янського району переселенців, повідомляє ХОВА .".