10 холодильников и 3 стиралки передала ООН переселенцам, живущим в Харькове

Заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская вместе с представителями Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев посетила одно из общежитий, куда расселяют эвакуированных из Купянского района переселенцев, сообщает ХОВА.

«Во время визита представители УВКБ ООН передали семьям бытовую технику: 10 холодильников и 3 стиральных машин. Договорились с партнерами о ремонте санузлов в местах компактного проживания ВПЛ на сумму $25 тысяч за счет финансирования ООН», – сказала Вита Ковальская.

Она также добавила, что сейчас ХОВА комплексно поддерживает 511 000 внутренне перемещенных людей, зарегистрированных в регионе.