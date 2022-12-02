Коммунальщики Харькова ремонтируют водопровод на Алексеевке и Научной

Аварийные бригады «Харьковводоснабжения» оперативно восстанавливают 4 повреждения на наружных трубопроводах в Шевченковском районе Харькова, сообщила мэрия.

В настоящее время коммунальщики работают на пр. Науки, ул. Клочковский, пр. Людвига Свободы, ул. Ахсарово. Ликвидация аварии на пр. науки ведется с отключением воды, сообщил заместитель директора по производству комплекса Николай Завада.

«Часть жителей временно отключили от услуги, но предусмотрели подвоз воды автоцистерной. Если повреждение незначительное, то нештатную ситуацию ликвидируем за 8 часов, ремонт будет длиться дольше – если требуется замена участка трубопровода. Мы не только ремонтируем водоводы, но постоянно реставрируем смотровые колодцы, меняем люки, устанавливаем запорную арматуру, контролируем состояние пожарных гидрантов», – отметил Николай Завада.

Все плановые мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период были выполнены. Всего было переведено более 8,5 км трубопроводов, из них 1,7 км – в Шевченковском районе.