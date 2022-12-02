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Комунальники Харкова ремонтують водопровід на Олексіївці та Науковій

Суспільство 15:14   02.12.2022
Оксана Якушко
Комунальники Харкова ремонтують водопровід на Олексіївці та Науковій

Аварійні бригади “Харківводопостачання” оперативно відновлюють 4 пошкодження на зовнішніх трубопроводах у Шевченківському районі Харкова, повідомила мерія .

Наразі комунальники працюють на пр. Науки, вул. Клочківський, пр. Людвіга Свободи, вул. Ахсарова. Аварію на пр. Науки ліквідують, вимкнувши воду, повідомив заступник директора з виробництва комплексу Микола Завада.

«Частину мешканців тимчасово відключили від послуги, але передбачили підвезення води автоцистерною. Якщо пошкодження незначне, то нештатну ситуацію ліквідовуємо за 8 годин, ремонт триватиме довше – якщо потрібна заміна ділянки трубопроводу. Ми не лише ремонтуємо водоводи, але постійно реставруємо оглядові колодязі, міняємо люки, встановлюємо запірну арматуру, контролюємо стан пожежних гідрантів», – зазначив Микола Завада.

Усі планові заходи щодо підготовки об’єктів водопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період були виконані. Всього було перекладено понад 8,5 км трубопроводів, з них 1,7 км – у Шевченківському районі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 15:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварійні бригади “Харківводопостачання” оперативно відновлюють 4 пошкодження на зовнішніх трубопроводах у Шевченківському районі Харкова, повідомила мерія .".