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Самая высокооплачиваемая работа в Харькове: ТОП-10 вакансий

Общество 12:20   02.12.2022
Оксана Горун
Самая высокооплачиваемая работа в Харькове: ТОП-10 вакансий Инфографика: ХОВА

ХОВА совместно со Службой занятости составила традиционный ТОП-10 вакансий, открытых в Харьковской области.

«По состоянию на 1 декабря, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны почти 1000 вакансий», — отметили в пресс-службе ХОВА.

Наибольшую зарплату в регионе сейчас предлагают не IT-шникам, юристам и экономистам, а специалистам рабочих профессий. ТОП-10 вакансий недели выглядит так:

1. Водитель автотранспортных средств – 30 000 грн.

2. Инженер-конструктор – 18 000 грн.

3. Электрогазосварщик – 15 800 грн.

4. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования – 15700 грн.

5. Электромонтер контактной сети – 12 403 грн.

6. Кондитер – 12 000 грн.

7. Диспетчер – 9000 грн.

8. Оператор по добыче нефти и газа – 8000 грн.

9. Руководитель кружка – 7522 грн.

10. Учетчик – 6900 грн.

  • Читайте также: На Харьковщине открыты вакансии на 20-25 тысяч гривен в месяц. Подробности

    • С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться тут.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 12:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА совместно со Службой занятости составила традиционный ТОП-10 вакансий, открытых в Харьковской области".