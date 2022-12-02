Самая высокооплачиваемая работа в Харькове: ТОП-10 вакансий

ХОВА совместно со Службой занятости составила традиционный ТОП-10 вакансий, открытых в Харьковской области.

«По состоянию на 1 декабря, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны почти 1000 вакансий», — отметили в пресс-службе ХОВА.

Наибольшую зарплату в регионе сейчас предлагают не IT-шникам, юристам и экономистам, а специалистам рабочих профессий. ТОП-10 вакансий недели выглядит так:

1. Водитель автотранспортных средств – 30 000 грн.

2. Инженер-конструктор – 18 000 грн.

3. Электрогазосварщик – 15 800 грн.

4. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования – 15700 грн.

5. Электромонтер контактной сети – 12 403 грн.

6. Кондитер – 12 000 грн.

7. Диспетчер – 9000 грн.

8. Оператор по добыче нефти и газа – 8000 грн.

9. Руководитель кружка – 7522 грн.

10. Учетчик – 6900 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться тут.