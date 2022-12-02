Найбіль оплачувана робота в Харкові: ТОП-10 вакансій

ХОВА спільно зі Службою зайнятості склала традиційний ТОП-10 вакансій, відкритих у Харківській області.

“Станом на 1 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 1000 вакансій”, – зазначили у пресслужбі ХОВА.

Найбільшу зарплату в регіоні зараз пропонують не IT-шникам, юристам та економістам, а фахівцям робітничих професій. ТОП-10 вакансій тижня виглядає так:

1. Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн.

2. Інженер-конструктор – 18 000 грн.

3. Електрогазозварювач – 15 800 грн.

4. Слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання – 15 700 грн.

5. Електромонтер контактної мережі – 12 403 грн.

6. Кондитер – 12 000 грн.

7. Диспетчер – 9000 грн.

8. Оператор з видобутку нафти та газу – 8000 грн.

9. Керівник гуртка – 7522 грн.

10. Обліковець – 6900 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись тут.