Найбіль оплачувана робота в Харкові: ТОП-10 вакансій
ХОВА спільно зі Службою зайнятості склала традиційний ТОП-10 вакансій, відкритих у Харківській області.
“Станом на 1 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 1000 вакансій”, – зазначили у пресслужбі ХОВА.
Найбільшу зарплату в регіоні зараз пропонують не IT-шникам, юристам та економістам, а фахівцям робітничих професій. ТОП-10 вакансій тижня виглядає так:
1. Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн.
2. Інженер-конструктор – 18 000 грн.
3. Електрогазозварювач – 15 800 грн.
4. Слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання – 15 700 грн.
5. Електромонтер контактної мережі – 12 403 грн.
6. Кондитер – 12 000 грн.
7. Диспетчер – 9000 грн.
8. Оператор з видобутку нафти та газу – 8000 грн.
9. Керівник гуртка – 7522 грн.
10. Обліковець – 6900 грн.
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З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись тут.
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Ви читали новину: «Найбіль оплачувана робота в Харкові: ТОП-10 вакансій»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 12:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА спільно зі Службою зайнятості склала традиційний ТОП-10 вакансій, відкритих у Харківській області".