Live
  • П’ятниця 02.12.2022
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

Найбіль оплачувана робота в Харкові: ТОП-10 вакансій

Економіка 12:20   02.12.2022
Оксана Горун
Найбіль оплачувана робота в Харкові: ТОП-10 вакансій

ХОВА спільно зі Службою зайнятості склала традиційний ТОП-10 вакансій, відкритих у Харківській області.

“Станом на 1 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 1000 вакансій”, – зазначили у пресслужбі ХОВА.

Найбільшу зарплату в регіоні зараз пропонують не IT-шникам, юристам та економістам, а фахівцям робітничих професій. ТОП-10 вакансій тижня виглядає так:

1. Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн.

2. Інженер-конструктор – 18 000 грн.

3. Електрогазозварювач – 15 800 грн.

4. Слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання – 15 700 грн.

5. Електромонтер контактної мережі – 12 403 грн.

6. Кондитер – 12 000 грн.

7. Диспетчер – 9000 грн.

8. Оператор з видобутку нафти та газу – 8000 грн.

9. Керівник гуртка – 7522 грн.

10. Обліковець – 6900 грн.

  • Читайте також: Робота на Харківщині: топ-10 вакансій тижня із зарплатою від 7 до 23,5 тисяч

    • З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись тут.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    21:59
    Старі сирени в Харкові міняють на нові: в яких районах їх буде більше
    16:30
    На Харківщині війська рф прицільно били по тракторах і сіялках – ХОВА
    09:10
    У ХОВА визначилися з часом зимових канікул у школах Харкова
    17:26
    Безоплатні дрова: Харківщині дадуть ще 20 млн, які не витратила Сумщина
    14:27
    Синєгубов: є пропозиція скоротити комендантську годину на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Найбіль оплачувана робота в Харкові: ТОП-10 вакансій»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 12:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА спільно зі Службою зайнятості склала традиційний ТОП-10 вакансій, відкритих у Харківській області".