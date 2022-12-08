Проезд по ряду дорог Харьковщины закрыт до утра из-за снега и дождя. Список

В Харьковской области закрыто движение по ряду государственных дорог для всего транспорта. Причина — мокрый снег и дождь при минусовой температуре.

Ограничения призваны предотвратить возможные ДТП и действуют с 19:00 8 декабря до 08:00 9 декабря, сообщают в областной Службе автодорог.

При этом для пассажирского и тяжеловесного транспорта общей массой более 10 тонн движение будет ограничено до 10:00 9 декабря.

Закрывается движение на участках:

— М-03 Киев-Харьков-Довжанский, км 396+094 — км 648+570;

— Юго-восточный объезд г. Харькова, км 0+000 — км 13+688;

— М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, км 9+387 — км 147+419;

— Юго-западный объезд г. Харькова, км 0+000 — км 8+001;

— М-29 Харьков-Красноград-Перещепино-Днепр, км 0+000 — км 127+735;

— Н-26 Чугуев-Меловое, км 2+363 — км 79+500;

— Р-11 Полтава-Красноград, км 45+136 — км 52+112;

— Р-46 Харьков-Ахтырка, км 0+000 — км 80+813;

— Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград, км 0+000 — 50+633, км 53+172 — км 109+579, км 115+117 — км 131+277;

— Р-78 Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка, км 0+000 — км 31+580.