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Проезд по ряду дорог Харьковщины закрыт до утра из-за снега и дождя. Список

Общество 19:41   08.12.2022
Елена Нагорная
Проезд по ряду дорог Харьковщины закрыт до утра из-за снега и дождя. Список Фото: Служба автодорог в Харьковской области

В Харьковской области закрыто движение по ряду государственных дорог для всего транспорта. Причина — мокрый снег и дождь при минусовой температуре.

Ограничения призваны предотвратить возможные ДТП и действуют с 19:00 8 декабря до 08:00 9 декабря, сообщают в областной Службе автодорог.

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При этом для пассажирского и тяжеловесного транспорта общей массой более 10 тонн движение будет ограничено до 10:00 9 декабря.

Закрывается движение на участках:

— М-03 Киев-Харьков-Довжанский, км 396+094 — км 648+570;
— Юго-восточный объезд г. Харькова, км 0+000 — км 13+688;
— М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, км 9+387 — км 147+419;
— Юго-западный объезд г. Харькова, км 0+000 — км 8+001;
— М-29 Харьков-Красноград-Перещепино-Днепр, км 0+000 — км 127+735;
— Н-26 Чугуев-Меловое, км 2+363 — км 79+500;
— Р-11 Полтава-Красноград, км 45+136 — км 52+112;
— Р-46 Харьков-Ахтырка, км 0+000 — км 80+813;
— Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград, км 0+000 — 50+633, км 53+172 — км 109+579, км 115+117 — км 131+277;
— Р-78 Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка, км 0+000 — км 31+580.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 19:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области закрыто движение по ряду государственных дорог для всего транспорта. Причина — мокрый снег и дождь при минусовой температуре.".