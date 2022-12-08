Проїзд низкою доріг Харківщини закрито до ранку через сніг і дощ. Список

У Харківській області закрито рух низкою державних доріг для всього транспорту. Причина – мокрий сніг та дощ при мінусовій температурі.

Обмеження покликані запобігти можливим ДТП і діють з 19:00 8 грудня до 08:00 9 грудня, повідомляють в обласній Службі автодоріг.

При цьому для пасажирського та великовагового транспорту загальною масою понад 10 тонн рух буде обмежено до 10:00 9 грудня.

Закривається рух на ділянках:

– М-03 Київ-Харків-Довжанський, км 396+094 – км 648+570;

– Південно-східний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 13+688;

– М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, км 9+387 – км 147+419;

– Південно-західний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 8+001;

– М-29 Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро, км 0+000 – км 127+735;

– Н-26 Чугуїв-Мілове, км 2+363 – км 79+500;

– Р-11 Полтава-Красноград, км 45+136 – км 52+112;

– Р-46 Харків-Охтирка, км 0+000 – 80+813;

– Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, км 0+000 – 50+633, км 53+172 – км 109+579, км 115+117 – км 131+277;

– Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, км 0+000 – км 31+580.