Проїзд низкою доріг Харківщини закрито до ранку через сніг і дощ. Список
У Харківській області закрито рух низкою державних доріг для всього транспорту. Причина – мокрий сніг та дощ при мінусовій температурі.
Обмеження покликані запобігти можливим ДТП і діють з 19:00 8 грудня до 08:00 9 грудня, повідомляють в обласній Службі автодоріг.
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При цьому для пасажирського та великовагового транспорту загальною масою понад 10 тонн рух буде обмежено до 10:00 9 грудня.
Закривається рух на ділянках:
– М-03 Київ-Харків-Довжанський, км 396+094 – км 648+570;
– Південно-східний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 13+688;
– М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, км 9+387 – км 147+419;
– Південно-західний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 8+001;
– М-29 Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро, км 0+000 – км 127+735;
– Н-26 Чугуїв-Мілове, км 2+363 – км 79+500;
– Р-11 Полтава-Красноград, км 45+136 – км 52+112;
– Р-46 Харків-Охтирка, км 0+000 – 80+813;
– Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, км 0+000 – 50+633, км 53+172 – км 109+579, км 115+117 – км 131+277;
– Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, км 0+000 – км 31+580.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 19:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області закрито рух низкою державних доріг для всього транспорту. Причина – мокрий сніг та дощ при мінусовій температурі.".