Харків засипле снігом, а потім заллє дощем. Прогноз

Відзавтра в Харкові потеплішає, і до кінця тижня йтимуть мокрий сніг і дощ.

У ніч проти 8 грудня в місті очікується сніг, температура становитиме від 3 до 5 градусів морозу, а вже вдень прогнозуються дощ та мокрий сніг, стовпчики термометрів піднімуться до +1, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Мокрий сніг та дощ у місті йтимуть і у п’ятницю, 9 грудня. Температура – ​​від 0 до +2.

Дощова погода очікується й вихідними, денна температура сягне 5-7 градусів зі знаком “плюс”.