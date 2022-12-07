Харків засипле снігом, а потім заллє дощем. Прогноз
Відзавтра в Харкові потеплішає, і до кінця тижня йтимуть мокрий сніг і дощ.
У ніч проти 8 грудня в місті очікується сніг, температура становитиме від 3 до 5 градусів морозу, а вже вдень прогнозуються дощ та мокрий сніг, стовпчики термометрів піднімуться до +1, повідомляють в Укргідрометцентрі.
Мокрий сніг та дощ у місті йтимуть і у п’ятницю, 9 грудня. Температура – від 0 до +2.
Дощова погода очікується й вихідними, денна температура сягне 5-7 градусів зі знаком “плюс”.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 20:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відзавтра в Харкові потеплішає, і до кінця тижня йтимуть мокрий сніг і дощ.".