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Харків засипле снігом, а потім заллє дощем. Прогноз

Суспільство 20:36   07.12.2022
Олена Нагорна
Харків засипле снігом, а потім заллє дощем. Прогноз

Відзавтра в Харкові потеплішає, і до кінця тижня йтимуть мокрий сніг і дощ.

У ніч проти 8 грудня в місті очікується сніг, температура становитиме від 3 до 5 градусів морозу, а вже вдень прогнозуються дощ та мокрий сніг, стовпчики термометрів піднімуться до +1, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Мокрий сніг та дощ у місті йтимуть і у п’ятницю, 9 грудня. Температура – ​​від 0 до +2.

Дощова погода очікується й вихідними, денна температура сягне 5-7 градусів зі знаком “плюс”.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 20:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відзавтра в Харкові потеплішає, і до кінця тижня йтимуть мокрий сніг і дощ.".