Харьков засыпет снегом, а затем зальет дождем. Прогноз
С завтрашнего дня в Харькове потеплеет, и до конца недели будут идти мокрый снег и дождь..
В ночь на 8 декабря в городе ожидается снег, температура составит от 3 до 5 градусов мороза, а уже днем прогнозируются дождь и мокрый снег, столбики термометров поднимутся до +1, сообщают в Укргидрометцентре.
Мокрый снег и дождь в городе будут идти и в пятницу, 9 декабря. Температура — от 0 до +2.
Дождивая погода ожидается и в выходные, дневная температура достигнет 5-7 градусов со знаком «плюс».
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 20:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С завтрашнего дня в Харькове потеплеет, и до конца недели будут идти мокрый снег и дождь.".