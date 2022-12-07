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Харьков засыпет снегом, а затем зальет дождем. Прогноз

Общество 20:36   07.12.2022
Елена Нагорная
Харьков засыпет снегом, а затем зальет дождем. Прогноз

С завтрашнего дня в Харькове потеплеет, и до конца недели будут идти мокрый снег и дождь..

В ночь на 8 декабря в городе ожидается снег, температура составит от 3 до 5 градусов мороза, а уже днем прогнозируются дождь и мокрый снег, столбики термометров поднимутся до +1, сообщают в Укргидрометцентре.

Мокрый снег и дождь в городе будут идти и в пятницу, 9 декабря. Температура — от 0 до +2.

Дождивая погода ожидается и в выходные, дневная температура достигнет 5-7 градусов со знаком «плюс».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 20:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С завтрашнего дня в Харькове потеплеет, и до конца недели будут идти мокрый снег и дождь.".