Харьков засыпет снегом, а затем зальет дождем. Прогноз

С завтрашнего дня в Харькове потеплеет, и до конца недели будут идти мокрый снег и дождь..

В ночь на 8 декабря в городе ожидается снег, температура составит от 3 до 5 градусов мороза, а уже днем прогнозируются дождь и мокрый снег, столбики термометров поднимутся до +1, сообщают в Укргидрометцентре.

Мокрый снег и дождь в городе будут идти и в пятницу, 9 декабря. Температура — от 0 до +2.

Дождивая погода ожидается и в выходные, дневная температура достигнет 5-7 градусов со знаком «плюс».