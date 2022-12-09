В Балаклее роспропаганда звучала через громкоговорители: задержан коллаборант

43-летний житель Балаклеи Харьковской области во время оккупации города занял должность «помощника начальника управления» в так называемой «временной гражданской администрации».

«Кроме своих псевдообязанностей, коллаборант активно вел информационную деятельность с оккупационной администрацией, направленную на поддержку государства-агрессора. Так, он модерировал процесс подключения громкоговорителей на территории города, через которые транслировалась российская пропаганда и радио «ЖИЗНЬ», — рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

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Мужчине сообщили о подозрении по факту организации и осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).