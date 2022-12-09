Live
  • Пятница 09.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.46
    • 🟢

В Балаклее роспропаганда звучала через громкоговорители: задержан коллаборант

Общество 19:50   09.12.2022
Елена Нагорная
В Балаклее роспропаганда звучала через громкоговорители: задержан коллаборант

43-летний житель Балаклеи Харьковской области во время оккупации города занял должность «помощника начальника управления» в так называемой «временной гражданской администрации».

«Кроме своих псевдообязанностей, коллаборант активно вел информационную деятельность с оккупационной администрацией, направленную на поддержку государства-агрессора. Так, он модерировал процесс подключения громкоговорителей на территории города, через которые транслировалась российская пропаганда и радио «ЖИЗНЬ», — рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Читайте также: Подозрения от прокуратуры на Харьковщине получили больше 200 коллаборантов

Мужчине сообщили о подозрении по факту организации и осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:29
«95 квартал» шутил в Харькове для военных и получил награду от Kraken (видео)
18:58
«Почему у меня нет света, а у соседа есть?»: разъяснение Харьковоблэнерго
18:22
Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
17:26
Троллейбусы и трамваи Харькова 10 и 11 декабря будут возить по другому графику
14:10
Как в Харькове в школе № 134 заживо сгорели 30 псковских спецназовцев

  • Категории: Интервью, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Балаклее роспропаганда звучала через громкоговорители: задержан коллаборант»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 19:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний житель Балаклеи Харьковской области во время оккупации города занял должность «помощника начальника управления» в так называемой «временной гражданской администрации».".