В Балаклее роспропаганда звучала через громкоговорители: задержан коллаборант
43-летний житель Балаклеи Харьковской области во время оккупации города занял должность «помощника начальника управления» в так называемой «временной гражданской администрации».
«Кроме своих псевдообязанностей, коллаборант активно вел информационную деятельность с оккупационной администрацией, направленную на поддержку государства-агрессора. Так, он модерировал процесс подключения громкоговорителей на территории города, через которые транслировалась российская пропаганда и радио «ЖИЗНЬ», — рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Читайте также: Подозрения от прокуратуры на Харьковщине получили больше 200 коллаборантов
Мужчине сообщили о подозрении по факту организации и осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Балаклее роспропаганда звучала через громкоговорители: задержан коллаборант»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 19:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний житель Балаклеи Харьковской области во время оккупации города занял должность «помощника начальника управления» в так называемой «временной гражданской администрации».".