У Балаклії роспропаганда звучала через гучномовці: затримано колаборанта
43-річний житель Балаклії Харківської області під час окупації міста обійняв посаду “помічника начальника управління” у так званій “тимчасовій цивільній адміністрації”.
“Окрім своїх псевдообов‘язків, колаборант активно провадив інформаційну діяльність із окупаційною адміністрацією, спрямовану на підтримку держави-агресорки. Так, він модерував процес підключення гучномовців на території міста, через які транслювалась російська пропаганда та радіо “ЖИЗНЬ”, – розповіли у пресслужбі облпрокуратури.
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Чоловікові повідомили про підозру за фактом організації та здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресоркою та її окупаційною адміністрацією (ч. 6 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 19:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річний житель Балаклії Харківської області під час окупації міста обійняв посаду “помічника начальника управління” у так званій “тимчасовій цивільній адміністрації”.".