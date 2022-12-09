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У Балаклії роспропаганда звучала через гучномовці: затримано колаборанта

Суспільство 19:50   09.12.2022
Олена Нагорна
У Балаклії роспропаганда звучала через гучномовці: затримано колаборанта

43-річний житель Балаклії Харківської області під час окупації міста обійняв посаду “помічника начальника управління” у так званій “тимчасовій цивільній адміністрації”.

“Окрім своїх псевдообов‘язків, колаборант активно провадив інформаційну діяльність із окупаційною адміністрацією, спрямовану на підтримку держави-агресорки. Так, він модерував процес підключення гучномовців на території міста, через які транслювалась російська пропаганда та радіо “ЖИЗНЬ”, – розповіли у пресслужбі облпрокуратури.

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Чоловікові повідомили про підозру за фактом організації та здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресоркою та її окупаційною адміністрацією (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 19:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річний житель Балаклії Харківської області під час окупації міста обійняв посаду “помічника начальника управління” у так званій “тимчасовій цивільній адміністрації”.".