Live
  • Среда 21.12.2022
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.81
    • 🟢

Дороги, дворы и центральный парк: Харьков расчищают от снега (фото, видео)

Общество 10:58   21.12.2022
Оксана Горун
Дороги, дворы и центральный парк: Харьков расчищают от снега (фото, видео) Фото: Харьковская мэрия

Харьков очередной раз укрылся снегом — пока не так плотно, как в первые дна снегопада. Но погода добавила работы работы почти 2000 дворников и более, чем сотне, дорожных рабочих.

«Сейчас 1,9 тыс. дворников очищают от снега 7098 придомовых территорий многоквартирных домов, урны и контейнерные площадки. За минувшую неделю работники предприятия измельчили 185 куб. м веток и обрезали 507 деревьев, завезли песчано-солевую смесь для посыпания дорожек от гололеда», — сообщили в пресс-службе Харьковской мэрии.

В Харькове убирают снег

Дорожники тем временем наводят порядок на дорогах и тротуарах города.

«На дорогах города работают 125 рабочих и 69 единиц спецтехники», — уточнили в мэрии.

В Харькове убирают снег 4

За сутки на проезжую часть уже высыпали 341,5 т соли и 224,5 кубометров песчано-солевой смеси.

В Харькове убирают снег 3

Также расчищают и территории харьковских парков. Видео процесса опубликовала пресс-служба центрального парка Харькова.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

20:55
Мороз, снег и снова потепление: какой будет погода в Харькове
11:35
«Остановился котел и упал самолет» — рассказ замначальника харьковской ТЭЦ
09:35
В мэрии Харькова показали, как ремонтируют дома после обстрелов (фото)
22:00
С понедельника в Харьков вернутся морозы, но ненадолго — прогноз погоды
11:02
Все насосные станции работают. В Харькове возобновили водоснабжение

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Дороги, дворы и центральный парк: Харьков расчищают от снега (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 10:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков очередной раз укрылся снегом — пока не так плотно, как в первые дна снегопада. Но погода добавила работы работы почти 2000 дворников и более, чем сотне, дорожных рабочих".