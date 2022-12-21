Дороги, дворы и центральный парк: Харьков расчищают от снега (фото, видео)

Харьков очередной раз укрылся снегом — пока не так плотно, как в первые дна снегопада. Но погода добавила работы работы почти 2000 дворников и более, чем сотне, дорожных рабочих.

«Сейчас 1,9 тыс. дворников очищают от снега 7098 придомовых территорий многоквартирных домов, урны и контейнерные площадки. За минувшую неделю работники предприятия измельчили 185 куб. м веток и обрезали 507 деревьев, завезли песчано-солевую смесь для посыпания дорожек от гололеда», — сообщили в пресс-службе Харьковской мэрии.

Дорожники тем временем наводят порядок на дорогах и тротуарах города.

«На дорогах города работают 125 рабочих и 69 единиц спецтехники», — уточнили в мэрии.

За сутки на проезжую часть уже высыпали 341,5 т соли и 224,5 кубометров песчано-солевой смеси.

Также расчищают и территории харьковских парков. Видео процесса опубликовала пресс-служба центрального парка Харькова.